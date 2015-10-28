مراسم اربعین مرحوم آیت الله خزعلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم خزعلی عضو سابق شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری، عصر امروز همزمان با چهاردهمین روز از ماه محرم و با حضور چهره های سیاسی و جمعی از مسئولین نظام در مسجد قبا واقع در تهران برگزار شد.

در این مراسم شخصیت هایی همچون آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی، سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام شهیدی محلاتی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور و مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت و مشاور رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام کاظم صدیقی حضور داشتند.

آیت الله خزعلی اوایل مهرماه امسال پس از یک دوره بیماری سخت در تهران درگذشت و پس از تشییع در تهران و مشهد، در حرم رضوی به خاک سپرده شد.