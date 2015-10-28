به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم لیگ فوتبال دسته اول باشگاههای کشور تیم فوتبال خیبر خرم آباد امروز چهارشنبه راس ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی خرم آباد از پاس همدان پذیرایی کرد.

این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود تیم خرم آبادی پایان یافت. گلهای این دیدار را امین مهرزاد در دقیقه ۱۴ و حمید گلزاری در دقیقه ۸۷ به ثمر رساندند.

خیبری ها که سه بازی گذشته خود را با شکست پشت سر گذاشته بودند در این دیدار چشم به سه امتیاز خانگی داشتند تا با این برد نوار ناکامی های تیم خیبر خرم آباد پاره شود.

خیبر خرم آباد با این برد ۱۲ امتیازی شد و در رده هفتم جدول لیگ دسته یک کشور قرار گرفت.