تلاش تیم شهرداری گرگان برای موفقیت در لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای تیم بسکتبال شهرداری گرگان عصر چهارشنبه با حضور سرمربی و نماینده تام الاختیار شهردار گرگان در امور بسکتبال در سالن اندیشه شهرداری گرگان برگزار شد و اصحاب رسانه سوالات خود را مطرح کردند.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با اشاره به وضعیت این تیم در فاصله یک روز مانده به آغاز لیگ برتر بسکتبال اظهار کرد: تیم شهرداری گرگان با سه تفکر مختلف بسته شده و سرمربیان پیشین این تیم، بازیکنان مختلفی را جذب کردند.

محمدمهدی ایزدپناه افزود: فصل نقل و انتقالات لیگ برتر بسکتبال یک ماه پیش به پایان رسید و فقط یک جای خالی برای بازیکنان ایرانی داشتیم و بازیکنی هم در پست گارد راس نمانده بود و نقطه ضعف تیم در پست یک و چهار است.

وی ادامه داد: در این مدت کوتاهی که سرمربیگری تیم شهرداری گرگان را بر عهده گرفتم، بیشتر روی مسائل روحی و روانی بازیکنان کار کردم و البته هدفم از پذیرفتن این مسئولیت، کمک به بسکتبال گرگان است.

ایزدپناه با بیان اینکه بودجه تیم شهرداری گرگان نسبت به فصل گذشته کاهش داشته، گفت: با این شرایط و زمان کمی که در اختیار داشتم، قولی به شهردار ندادم، اما با تمام وجود تلاش خواهم کرد تا تیم خوبی روانه مسابقات کنیم.

وی تصریح کرد: این تیم نیاز به زمان دارد و با گذشت چند هفته به هماهنگی لازم خواهیم رسید، اما با این وجود در تمامی بازی ها برای پیروزی به میدان می رویم.

فراموش نکنیم گرگان فصل گذشته در لیگ ملی هفتم شد

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با اشاره به نتایج این تیم در فصل گذشته یادآور شد: فراموش نکنیم که تیم شهرداری گرگان فصل گذشته در لیگ ملی، جایگاه هفتم از میان ۹ تیم را کسب کرد و با جذب دو بازیکن خارجی در لیگ حرفه ای توانستیم چهارم شویم.

ایزدپناه افزود: نمی خواهم عنوان چهارمی در لیگ حرفه ای را کم ارزش نشان دهم، اما معیار اصلی لیگ ملی بود که تمامی تیم ها از بازیکنان ایرانی استفاده می کردند.

وی در خصوص شرایط حال حاضر بسکتبال گرگان خاطرنشان کرد: نبود برنامه ریزی و تغییرات مدیریتی، مهم ترین عامل افت بسکتبال گرگان در سال های اخیر بوده و هر کسی در راس کار قرار می گیرد باید از صفر شروع کند.

گرگان پایتخت بسکتبال ایران نیست

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان تصریح کرد: باید هدف مشخص شود و هر کسی می آید برای رسیدن به آن هدف تلاش کند و خودخواهی ها کنار گذاشته شوند، به عقیده من گرگان دیگر پایتخت بسکتبال ایران نیست، بلکه پایتخت تماشاگران بسکتبال ایران است.

ایزدپناه افزود: اهالی بسکتبال گرگان باید کنار هم باشند، اختلاف نظر در هر زمینه ای وجود دارد، اما بسکتبال گرگان نیازمند همدلی است.

وی ادامه داد: با وجود حرفه ای شدن ورزش، اعتقاد دارم حداقل باید ۵۰ درصد تیم را بازیکنان بومی تشکیل دهند و نقاط ضعف مان را با بازیکنان غیربومی برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شهردار گرگان نیز بر سرمایه گذاری روی استعدادهای بسکتبال این شهر تاکید کرده تا در آینده هزینه های این ورزش کمتر شود.

تماشاگران، هاشمی را به من بسپارند

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در پاسخ به این سوال که چه تدبیری برای کنترل مصطفی هاشمی سرمربی تیم دانشگاه آزاد که فصل گذشته جنجال های زیادی در گرگان ایجاد کرد، دارید، گفت: در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال در گرگان میزبان تیم دانشگاه آزاد هستیم، مصطفی هاشمی دوست و هم بازی قدیمی من است و برای پیروزی به گرگان می آید.

ایزدپناه افزود: من اجازه نمی دهم کسی در گرگان جنگ روانی به راه بیاندازد و از این راه بر بازی تاثیر بگذارد، اگر او جنگ روانی بلد است، من هم می دانم باید چه کاری انچام دهم.

وی ادامه داد: از تماشاگران گرگانی می خواهم خودشان را کنترل کنند و هیچ عکس العملی در مقابل جنگ روانی این مربی نشان ندهند و او را به من بسپارند.

بودجه اولیه تیم، یک میلیارد تومان است

نماینده تام الاختیار شهردار گرگان در امور بسکتبال نیز با بیان اینکه تیم بسکتبال شهرداری گرگان ضعیف بسته نشده است، اظهار کرد: کادر مدیریتی تیم، به این کادر فنی و بازیکنان ایمان دارد و به موفقیت در لیگ برتر بسکتبال نیز امیدواریم.

مهدی خسروی افزود: آقای ایزدپناه با مشورت انتخاب شد و باید از تجربیات ایشان نهایت بهره را ببریم و انتظارات هواداران را برآورده کنیم.

وی در خصوص بودجه تیم بسکتبال شهرداری گرگان در فصل جدید گفت: بودجه اولیه تیم یک میلیارد تومان است و باید ببینیم در پایان مرحله مقدماتی چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

گفتنی است؛ هفته نخست رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، هفتم آبان برگزار می شود که راس ساعت ۱۶، تیم شهرداری گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهر، میزبان تیم شیمیدر تهران است.