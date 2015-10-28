منطقه «چنان» شاهد بیشترین بارش در استان ایلام بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخ الملوکی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانه بارشی از دیروز وارد استان ایلام شده و همچنان ادامه دارد که تا روز شنبه در استان مستقر است.

وی بیان داشت: بارش باران که از عصر دیروز در استان ایلام شروع شد مناطق مختلف استان به ویژه مناطق شمالی را طراوت و شادابی خاصی بخشید.

مدیرکل هواشناسی استان گفت: بیشترین میزان بارش مربوط به منطقه چنان از توابع بخش چوار شهرستان ایلام با ۷۰ میلی متر بارش ثبت شده است.

شیخ الملوکی گفت: در شهرستان ایوان ۶۶ میلی متر و ایلام ۶۱ میلی متر بارش باران ثبت شده است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان، در مناطق گرمسیری دهلران و مهران به ترتیب ۲۶ و ۱۵ میلی متر بارش باران ثبت شده است.