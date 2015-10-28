نامه ۴ وزیر بیانگر ناکارآمدی دولت در اقتصاد و شعارهایش است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر امروز در مراسم مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم خزعلی که در مسجد قبا برگزار شد در پاسخ به سئوالی درباره احتمال تشکیل شورای هماهنگی اصولگرایان در آینده نزدیک اظهار داشت: در این رابطه باید از سران جریان اصولگرایی سئوال کنید، اما جلسه شورای همگرایی اصولگرایان فردا تشکیل می شود و درباره مسائل مختلف بحث و تصمیم گیری خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره جایگاه علی لاریجانی در بین اصولگرایان برای انتخابات مجلس بعد از قضایای پیش آمده در بررسی برجام عنوان کرد: این مسئله بستگی دارد که ایشان چه تصمیمی بخواهد بگیرد؛ اینکه با اصولگرایان، اعتدالگرایان یا اصلاح طلبان همراه شود.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اگر ایشان بخواهد با گروههای دیگر از جمله اصلاح طلبان ائتلاف کند، به طور طبیعی با اصولگرایان نخواهد بود.

وی همچنین نامزدی خود از حوزه انتخابیه رفسنجان در انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد.

وی در ادامه درباره اظهارات اخیر اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و مطالبی که درباره نامه ۴ وزیر دولت به رئیس جمهور گفته بود، اظهار داشت: اعضای دولت خیلی تلاش کردند تا اختلاف نظرهایشان بروز پیدا نکند و به جامعه منتقل نشود، این نامه هم قرار نبود علنی شود و به مصلحت دولت هم نبود که علنی شود، اما در هر صورت بیانگر ناکارآمدی دولت در اقتصاد و شعارهایی که مطرح کرده، بوده است.

این وزیر دولت دهم تصریح کرد: وضعیت بیکاری و رکود نشان می دهد که دولت در اقتصاد خوب عمل نکرده و به نظر می رسد که نگارش این نامه هم برای این بود که برخی اعضای دولت برای اینکه در تاریخ ثبت شود، هشدارهایی دادند.

حسینی با بیان اینکه هر چقدر جلوتر برویم این اختلافات در دولت بیشتر می شود، افزود: در حال حاضر نیز برخی مسئولان استانداری ها را عوض کرده اند، اما وزارت کشور می گوید که در جریان نبوده و این نشان دهنده مشکلاتی در درون دولت است.

تک خوانی زن در اپرای عاشورا هم در تمرین بوده هم در اجرای اول

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه و در پاسخ به سئوالی درباره حواشی تک خوانی زن در اپرای عاشورا گفت: در گذشته چنین بحثی نداشته ایم و این بار هم آنچه حساسیت ها را برانگیخت، این بود که این کار در دهه اول محرم اتفاق افتاد؛ در حالی که برنامه های موسیقی در این ایام تعطیل است منتهی در رژیم پهلوی نیز چنین برنامه هایی در این ایام برگزار نمی شد.

حسینی تصریح کرد: اینکه هم در تمرین و اجرای اول این تک خوانی را داشته اند، ناراحت کننده است؛ مسئولان دولتی اصرار دارند که بگویند که این مسئله در تمرین بوده نه در شب اول، در حالی که خیلی که در شب اول حضور داشته اند، آن را دیده اند و فیلمبرداری نیز شده است و طبیعی هم بود که این واکنش ها را در جامعه ببینیم.

وی تاکید کرد: مسئولان فرهنگی به جای توجیه، مواضع خود را به طور شفاف بیان کنند.