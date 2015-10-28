۳۳۸ گروگان در نیجریه آزاد و ۳۰ تروریست بوکوحرام کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش نیجریه امروز با انتشار بیانیه ای از آزادی بیش از ۳۰۰ زن و کودکی که تروریست های بوکوحرام در شمال شرقی این کشور ربوده بودند خبر داد.

در بیانیه ارتش آمده است: ارتش ۳۳۸ نفری را که عناصر تروریستی وابسته به بوکوحرام آن ها را به اسارت در آورده بودند، آزاد کرده است. این تعداد شامل ۱۹۲ کودک، ۱۳۸ زن و ۸ مرد هستند که در جریان یک رشته عملیات غافلگیرانه از چنگال تروریست ها آزاد شده اند.

ارتش همچنین اعلام کرده است که ۳۰ نفر از اعضای بوکوحرام را نیز کشته و تسلیحات آنان را نیز به غنیمت گرفته است.

به گزارش مهر، از ۲۹ ماه می و با روی کار آمدن «محمد بوهاری» رئیس جمهور نیجریه و وعده مبارزه تمام عیار با این گروه تروریستی، بوکوحرام نیز اعلام کرده است که عملیات های خود را تشدید خواهد نمود.