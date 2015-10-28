به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر چهارشنبه در بازدید از پتروشیمی ایلام اظهار داشت: استان ایلام دارای ظرفیتهای بزرگ نفت و گاز است و در آینده ای نزدیک این استان به قطب سوم پتروشیمی کشور تبدیل می شود.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین طرحهای نفتی کشور، بحث پتروشیمی ایلام است که هم اکنون فاز اول آن به بهره برداری رسیده و واحد الفین پتروشیمی ایلام پایان سال ۹۵ به بهره برداری می رسد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه واحد الفین پتروشیمی ایلام هم اکنون دارای ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی است، گفت: در آینده ای نزدیک سه واحد دیگر در مجتمع پتروشیمی ایلام آغاز به کار می کند.

وی افزود: قطعا در آینده ای نزدیک تولیدات پتروشیمی در بخشهای مختلف بیشتر خواهد شد و زمینه توسعه ظرفیتهای نفت و گاز در استان را فراهم می کند.