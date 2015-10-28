تیم فوتبال آلومینیوم اراک خونه به خونه بابل را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری امام خمینی(ره) اراک برگزار شد، تیم فوتبال خونه به خونه بابل در حالی تن به شکست داد که تا بازی هفته یازدهم در جدول رده بندی جایگاه سوم را داشت و تیم فوتبال آلومینیوم اراک هفتم جدول رده بندی لیگ دسته اول کشور بود.

در این مسابقه شاگردان اکبر میثاقیان، سرمربی تیم خونه به خونه بابل در مقابل بازی هماهنگ و تکنیکی شاگردان غلامرضا دلگرم سرمربی تیم آلومینیوم اراک نتوانستند پیروز شوند و تیم فوتبال آلومینیوم اراک نتیجه بازی را به نفع خود رقم زد و پیروز میدان شد.

گل های این بازی در دقیقه ۵، ۲۳ و ۳۶ توسط حسین احمدلو، مهدی قریشی و روح الله عرب وارد دروازه تیم بابلی شد و در نیمه دوم در دقیقه ۴۹ یک گل توسط بازیکن خودی به نام علی حقدوست وارد دروازه تیم فوتبال خونه به خونه بابل شد.