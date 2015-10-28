به گزارش خبرنگار مهر، شورای حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان بعدازظهر چهارشنبه در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد برگزار شد که موارد مختلفی اعم از مسائل صنوف و واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

سعید رازانی دادستان خرم آباد در این جلسه اظهارداشت: جلسه گذشته این شورا در محل اداره کل تامین اجتماعی لرستان برگزار شده و اقدام تامین اجتماعی باهماهنگی بانک سرمایه گذار برای وصول مطالبات خود از واحدهای مشکل دار که رقم بدهی آنها به تامین اجتماعی بالا است اولین مصوبه آن جلسه بود.

بررسی مشکلات پارسیلون، یخچالسازی و هتل صخره ای در شورای دستگاههای نظارتی

وی انجام اقدامات لازم از سوی بانک سرمایه گذار برای وصول مطالبات دولت برای واحدهایی که به علت بدهی زیاد با مشکل مواجهند را مصوبه دوم جلسه گذشته دانست و عنوان کرد: برخی بانک ها در این زمینه ورود کرده و در حال انجام اقداماتی هستند چرا که این گونه واحدها به غیر از بالا آوردن بدهی برای دولت کار خاصی انجام نمی دهند.

دادستان خرم آباد انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت در خصوص واحدهای مشکل دار مانند شرکت پارسیلون، یخچالسازی و هتل صخره ای را مصوبه سوم جلسه گذشته دانست و ادامه داد: برای هر سه واحد در حال پیگیری هستیم و امیدواریم به نتیجه مطلوبی برسند.

وی ادامه داد: همچنین در جلسات شورای دستگاه های نظارتی استان هم این سه واحد و هم مابقی شرکت های مشکل داری که برای استان نتیجه خاصی نداشتند در حال کنترل و بررسی هستند.

بازداشت فعال اقتصادی خوشنام به خاطر ضمانت بانکی

حسین سلاحورزی رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز در این جلسه گفت: با توجه به آنچه دولت به عنوان بسته تسریع در رونق اقتصادی ارائه کرده سیاست های دولت به سمت تحریک تقاضای مصرف کننده هاست که از طریق آن رشد اقتصادی حاصل شده و توان تولید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه به دلیل اجتناب از اثرات پولی و تورم این بسته دولت کوتاه مدت است، عنوان کرد: در این شرایط دولت برای سه بخش خودروسازی، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی سه منبع مالی مختلف معرفی کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با اشاره به اینکه دولت برای خریداران خودروهای ایرانی ۸۰ درصد مبلغ خودرو را به صورت هفت ساله با بهره ۱۶ درصد در نظرگرفته است، ادامه داد: برای خریداران لوازم خانگی ایرانی کارت های اعتباری تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان و بهره ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله در نظر گرفته است.

سلاحورزی با اشاره به اینکه در راستای رونق بخش ساخت و ساز و مصالح ساختمانی دولت هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به احیای بافت های فرسوده اختصاص داده است، تصریح کرد: دولت برای تزریق نقدینگی پول جدیدی قرار نداده و با توجه به سپرده قانونی بانکها ۱۳ درصد نزد بانک مرکزی داشتند این اجازه را دادند که این سپرده تا ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و از این طریق بخشی از منابع بانک ها نزد بانک مرکزی آزاد شده و توان وام دهی بانکها افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه مقرر شده رقم خوبی از منابع دلاری دولت به ریال تبدیل شده و در اختیار نوسازی بخش تولید قرار گیرد، افزود: بخشی از آن قرار است به عنوان یارانه غیرمستقیم به صورت پرداخت بخشی از بهره بانکی تسهیلات در اختیار تولید قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد به لزوم نداشتن سوءپیشینه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی از جمله کارت بازرگانی اشاره کرد و بیان داشت: مدت اعتبار این سوء پیشینه ها در لرستان یک ماه است و تا فرد سایر استعلام ها را بگیرد مهلت تمام شده و رفت و آمدها زیاد می شود که تقاضای ما از دادگستری این است که مهلت سوءپیشینه ها را به حداقل شش ماه افزایش دهد.

سلاحورزی با بیان اینکه در یکی از جلسات ستاد تسهیل سرمایه گذاری مقرر شده که بانک ها در صورت عدم دریافت بدهی سراغ ضامن‌ها نروند، یادآور شد: یک واحد در بروجرد به بانک صادرات بدهی داشت و در ستاد تسهیل سرمایه گذاری مقرر شد تا دی ماه ۱۰ درصد بدهی را پرداخت کند اما بانک ضامن وی که فعال اقتصادی خوشنامی بوده را بازداشت کرده است.

مشکلات شهرک صنوف زاگرس

آرش راشدی رئیس اتاق اصناف لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: شهرک زاگرس خرم آباد در سال ۷۹ برای خروج اصناف آلاینده از شهر به وسیله یک توافق نامه بین شهرداری و یک سرمایه گذار بخش خصوصی منعقد شده و مقرر شد سال ۸۱ فاز اول این شهرک به بهره برداری برسد.

وی عنوان کرد: شخص سرمایه گذار در حادثه هوایی درگذشت و یک شرکت زمام امور را به دست گرفته و متعهد شد ظرف مدت شش ماه تا یک سال این واحدها را از طریق پیش فروش به صورت استاندارد به واحدهای صنفی تحویل دهد.

رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه این شرکت در سال ۸۵ تعداد ۱۴۲ واحد خارج از استانداردهای فنی و مهندسی آماده تحویل کرد، ادامه داد: ۷۳ واحد از آنهابابت بدهی شرکت به تصرف شهرداری درآمده و ۶۹ واحد دیگر توسط شرکت مورد نظر به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۱ بانک ملی اطلاعیه ای صادر و اقدام به تخلیه مغازه ها کرد، افزود: سال ۸۹ مدیرعامل شرکت پیروز پرور به علت مشکلات مالی وکالت نامه تام الاختیار به شخص حقیقی دیگری داده و شرکت را با تمام مسئولیت ها و تعهدات به وی واگذار کرد.

رئیس اتاق اصناف لرستان با اشاره به اینکه شهرک صنوف زاگرس در حال حاضر دو متولی و ۴ صاحب دارد، خاطرنشان کرد: از یک طرف بانک ملی سهام دار و مالک این غرفه هاست و از طرف دیگر هر کدام از غرفه ها به چند نفر به فروش رسیده اند و مدیرعامل شرکت و شخصی که وکالت نامه دارد هر کدام یک دفتر فروش در شهرک زده اند.

راشدی با بیان اینکه طبق قانون صنوف آلاینده باید به خارج از شهر منتقل شوند، یادآور شد: هیچ اجباری وجود ندارد که واحدی به شهرک قاضی برود اما با توجه به نبود امنیت شغلی در شهرک زاگرس اگر واحدی به شهرک قاضی نرود طبق قانون موظف است خارج ازمحدوده شهر زمین خریداری و واحد خود را منتقل کند.

دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرک زاگرس باید پلمب شوند

جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت پیروزپرور در شهرک زاگرس باید پلمب شوند.

وی با بیان اینکه باید در این زمینه به مردم اطلاع رسانی شود، عنوان کرد: بانک به طور دقیق مشخص کند که هر واحد چقدر بدهکار است تا هر متصرف طلب خود را بپردازد.

رئیس کل دادگستری لرستان به وضعیت شهرک صنوف قاضی اشاره کرد وادامه داد: شهرداری باید از سازنده شهرک تعهد می گرفت که واحدها را با قیمت توافقی به فروش برساند اما در حال حاضر مالک به مزایده گذاشته و با قیمت بالا به فروش می رساند.

رکود اقتصادی باعث سردرگمی سرمایه گذاران شد

بدری به ضامن بازداشت شده واحد اقتصادی بروجرد اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه وکلای بانک ها به ازای به نتیجه رسیدن پرونده ها دستمزد می گیرند و به مصوبات استان کاری نداشته و برای رسیدن به حق الوکاله خود طرح دعوا می کنند.

وی افزود: با رئیس دادگستری بروجرد صحبت کردیم قرار شد ضامن با وثیقه آزاد شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه شرایط سرمایه گذاری روز به روز سخت تر می شود، خاطرنشان کرد: استاندار لرستان برای سهولت کار مجموعه ای در استانداری ایجاد کرده تا کارهای اداری مربوط به سرمایه گذاری سریعتر انجام شوند که موثر است.

بدری با اشاره به اینکه رکود اقتصادی باعث سردرگمی سرمایه گذاران و توقف فعالیت واحدهای اقتصادی و افزایش آمار بیکاری شده است، یادآور شد: اقتصاددانان وعده های بزرگ دولت و جو روانی بزرگ پس از توافق و انتظارات به وجود آمده بین مردم که به امید ارزان شدن خرید نمی کنند را از دلایل این رکود می دانند.

وی با بیان اینکه فرمول دولت برای برطرف شدن رکود کارساز نیست، عنوان کرد: ما تا لحظات آخر از واحدهای اقتصادی پشتیبانی کرده تا فعالیتشان مختل نشود و اگر فعالیت واحدی دچار مشکل شد با کمک بانک و سایر دستگاهها راه اندازی شوند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه کارخانه سیمان، شرکت پارسیلون، هتل صخره ای و هتل شاپورخواست قادر به ادامه کار نبوده و با ادامه کار مطالبات بانک ها بیشتر می شود، ادامه داد: همه باید در تعیین تکلیف این واحدها ورود کرده تا از این وضعیت نجات پیدا کرده و فعال شوند.