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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۵۵

حجه الاسلام صدیقی در جمع خبرنگاران:

اعدام شیخ نمر بلای جبران ناپذیری بر سر آل‌سعود خواهد آورد

اعدام شیخ نمر بلای جبران ناپذیری بر سر آل‌سعود خواهد آورد

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر خدایی ناکرده دست آل سعود به خون شیخ نمر آلوده شود، بلایی به سر آنها (حکام سعودی) خواهد آمد که به این سادگی جبران نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجه الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران عصر امروز در حاشیه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت الله خزعلی در مسجد قبا تهران در جمع خبرنگاران و در واکنش به تایید حکم اعدام آیت الله شیخ نمر عالم مجاهد عربستانی اظهار داشت: اولین بازتاب این جنایت این است که عالم جلیل القدری را می خواهند مظلومانه بکشند در حالی که خداوند در کمین آنها است و از آنها انتقام خواهد گرفت.

وی افزود: نتیجه دیگر این جنایت این است دنیای اسلام را جریحه دار خواهد کرد.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: اگر خدایی ناخواسته دستشان به خون این بزرگوار آلوده شود، بلایی به سر آل سعود خواهد آمد که قابل جبران نخواهد بود.

کد مطلب 2952525

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