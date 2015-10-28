به گزارش خبرنگار مهر، حجه الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران عصر امروز در حاشیه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت الله خزعلی در مسجد قبا تهران در جمع خبرنگاران و در واکنش به تایید حکم اعدام آیت الله شیخ نمر عالم مجاهد عربستانی اظهار داشت: اولین بازتاب این جنایت این است که عالم جلیل القدری را می خواهند مظلومانه بکشند در حالی که خداوند در کمین آنها است و از آنها انتقام خواهد گرفت.

وی افزود: نتیجه دیگر این جنایت این است دنیای اسلام را جریحه دار خواهد کرد.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: اگر خدایی ناخواسته دستشان به خون این بزرگوار آلوده شود، بلایی به سر آل سعود خواهد آمد که قابل جبران نخواهد بود.