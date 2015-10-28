عملکرد نیروی هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنک، وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد: جنگنده های روسیه در ۷۱ سورتی پرواز طی ۲۴ ساعت گذشته موفق شدند ۱۸۸ مرکز وابسته به تروریست ها در سوریه را مورد هدف قرار داده و منهدم کنند.

بنا به اعلام سخنگوی وزارت دفاع روسیه، مواضع تروریست های داعش در استان های ادلب، حماه، حمص، دمشق و لاذقیه مورد هدف قرار گرفته است.

ژنرال «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این باره گفت: تعداد سورتی پروازهای جنگنده های روسیه به دلیل اطلاعات دقیق به دست آمده از تروریست ها در نقاط ذکر شده افزایش چشمگیری را نشان می دهد.

وی ادامه داد: حملات بر زیرساخت های تروریست ها در نقاط مورد اصابت متمرکز بوده که در این میان می توان به انهدام مرکز فرماندهی و یکی از انبارهای مهم تسلیحات آنان در منطقه «سلما» واقع در استان لاذقیه اشاره کرد.