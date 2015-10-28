۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۳۲

عملکرد نیروی هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته در سوریه

سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که جنگنده های این کشور در جریان ۷۱ سورتی پرواز در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۸ مرکز وابسته به تروریست ها در سوریه را منهدم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنک، وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد: جنگنده های روسیه در ۷۱ سورتی پرواز طی ۲۴ ساعت گذشته موفق شدند ۱۸۸ مرکز وابسته به تروریست ها در سوریه را مورد هدف قرار داده و منهدم کنند.

بنا به اعلام سخنگوی وزارت دفاع روسیه، مواضع تروریست های داعش در استان های ادلب، حماه، حمص، دمشق و لاذقیه مورد هدف قرار گرفته است.

ژنرال «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این باره گفت: تعداد سورتی پروازهای جنگنده های روسیه به دلیل اطلاعات دقیق به دست آمده از تروریست ها در نقاط ذکر شده افزایش چشمگیری را نشان می دهد.

وی ادامه داد: حملات بر زیرساخت های تروریست ها در نقاط مورد اصابت متمرکز بوده که در این میان می توان به انهدام مرکز فرماندهی و یکی از انبارهای مهم تسلیحات آنان در منطقه «سلما» واقع در استان لاذقیه اشاره کرد.

