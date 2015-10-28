هماهنگی و سرعت عمل مهمترین اصل در مدیریت پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر چهارشنبه در جمع اعضای کارگروه پدافند غیرعامل استان افزود: افرادی که در این عرصه حضور دارند باید احساس کنند که در یک عرصه مقاومانه نقش ایفا می کنند که نیازمند اخلاص، توکل به خدا و امید به موفقیت است.

وی بیان کرد: بشر در طول تاریخ با مفهوم پدافند غیرعامل آشنا بوده و کشف تونل های عظیم در برخی شهرهای مکشوفه نشان از این مسئله دارد.

آیت الله ملک حسینی به تاکیدات اسلام در خصوص تجهیز مسلمین در برابر دشمن اشاره کرد و افزود: قرآن بر افرایش قدرت جایگاههای مسلمین برای عدم تاثیرپذیری از حملات دشمن تاکید کرده است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: به سرعت باید در هر عرصه ای تلاش کرد تا توان ایجاد شود زیرا حملات دشمن بیشتر می شود و منابع ودست آوردهای موجود باید به خوبی حفظ شوند.

وی همچنین بر ایجاد پیوست پدافند غیرعامل برای همه پروژه ها تاکید کرد و گفت: آینده، آینده سختی است و دشمن هرجا ضربه ای می خورد به فکر انتقام است و باید با مقاوم سازی در همه عرصه ها، در دل دشمن رعب ایجاد کرد و مقاومتی در متن جامعه ایجاد شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان هم در این دیدار گفت: برای مقابله با تهدیدها و آسیب‌ها باید توانمندسازی و مصونیت‌سازی صورت گیرد.

فتاح محمدی افزود: آسیب‌ها و تهدیدها به دو نوع ساخت دست بشر و طبیعی تقسیم می‌شوند که تهدیدهای ساخت دست بشر انسان محور بوده و انسان در آن دخالت دارد.

وی بیان کرد: مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مکمل هم بوده، در یک راستا حرکت و عمل می‌کنند.

محمدی اظهار داشت: باید توانمند‌سازی فکری، فرهنگی، اعتقادی، زیرساختی و زیربنایی لازم در جامعه شکل گیرد.