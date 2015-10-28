۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۲۸

قرعه‌کشی تورنمنت بین المللی کشتی جام شاهد انجام شد

مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد عصر امروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شاهد با حضور ۸ کشور خارجی و تیم های ایران روزهای ۷ و ۸ آبان ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

مراسم قرعه کشی این رقابت ها عصر امروز (چهارشنبه) با حضور نمایندگان تیم های حاضر برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

گروه یک: ایران A - روسیه- عراق- آذربایجان- گرجستان
گروه دو: اوکراین- ایران B- ایران C- بلاروس- قرقیزستان

کشتی فرنگی:

گروه یک: ایران B - ایران A - عراق- قرقیزستان- ایران C
گروه دو: اوکراین- ارمنستان- گرجستان- آذربایجان

این رقابت‌ها از ساعت ۹ صبح فردا (پنج شنبه) آغاز می شود.

