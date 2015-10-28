هاشمی رفسنجانی: عربستان با اعدام شیخ نمر تاوان بدی خواهد پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار اقشار مختلف مردم استان همدان و جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی این استان به سوابق اسلامی، شیعی و انقلابی مردم استان همدان در مقاطع مختلف تاریخ ایران و به ویژه در زمان مبارزه و پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم متدین این استان، از اولین گروههای مردمی بودند که جرقهی انقلاب را زدند و تا پایان مبارزه و حتی پس از پیروزی و در زمان تثبیت، دفاع مقدس، سازندگی و تداوم آن، نقش خویش را به خوبی ایفا کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به ظرفیتهای تاریخی و جغرافیایی این استان، نجابت، ابتکار و استعدادهای درخشان مردمی در این استان را ستود و گفت: خاطره اولین بازداشتم را در زمان مبارزه فراموش نمیکنم که پس از سخنرانی درباره عواقب حکومتهای سلطنتی در مدرسه زنگنه بازداشت شده بودم و در همان شرایط دیدم که مردم و بزرگان این استان چگونه نسبت به موضوع سخنرانی من حساسیت نشان میدادند که دربار ایران را نصیحت میکردم که از عواقب حاکمان سلطنتی عراق درس بگیرید، البته درس نگرفتند و سرنوشتی مشترک داشتند.
وی با ارائه تحلیلی از آن مقطع و یادآوری خاطراتی که شهربانی کل اولین پرونده ایشان را در سال ۱۳۳۷ باز کرده بود، به سخنان چند نفر از حاضران جلسه اشاره کرد و گفت: سرنوشت برجام و انتخابات، به عنوان دغدغهی شما نشان از قدرت بالای تحلیل سیاسی مردم استان و آگاهی آنان از شرایط روز دارد.
هاشمی در ادامه سخنان خویش با تأکید بر این نکته که عصر انفجار اطلاعات است، به آگاهی اقشار مختلف جامعه در همه سطوح، حتی نوجوانان مدارس اشاره کرد و گفت: مردم آگاه تمام حرفها را میشنوند و دیگر نمیتوان با ظاهرسازیهای سیاسی آنان را فریب داد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این نکته که «بخواهیم یا نخواهیم جامعه ایران آگاه شده»، خاطرنشان کرد: جامعهای که آگاه شد، سیاسی میشود و الان جامعه ما در سایه انقلاب اسلامی و کاری که امام راحل کرد و مردم را به مسیر درست دفاع از آرمانهای مکتب اسلام و مذهب اهل بیت هدایت نمود، سیاسی است.
وی با تحسین اقدام بیت امام(ره) که نگذاشتند یک سطر از سخنان امام از دست برود، به ویژگیهای منحصر به فرد آن شخصیت بینظیر تاریخ اسلام در اجتهاد، عرفان، فلسفه و به ویژه سیاست اشاره کرد و افزود: امام(ره)، عارفی بینظیر، مجتهدی سطح بالا، فیلسوفی به تمام معنا و سیاستمداری جامع نگر بودند و خیلی بر گردن مردم ایران حق دارند و باید از آرمانهای امام که با خون شهیدان تقویت شده، حفاظت و حراست کنیم.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره تلویحی به اوضاع کشور در هشت سال گذشته به برنامههای سیاسی اقلیت افراطی در این روزها اشاره کرد و اظهار داشت: کسانی که به فکر این هستند تا از مسیر انحراف افکار عمومی به اهداف خود برسند، اشتباه میکنند، چون جامعه آنها را نمیپذیرد و مهمترین استناد این شرایط، انتخابات سال ۹۲ است که در آن فضای سنگین امنیتی، مردم به پای صندوقهای رأی آمدند و با انتخاب خویش اعلام کردند که این هشت سال تجربه تلخ برای همهی تاریخ ایران کافی است و اگر کسی میخواهد به خاطر قدرت در میدان باشد و رقبا را با بی اخلاقیها بیرون کند، با سد محکم مردم روبهرو میشود که حرفهای خود را با رأی میزنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقطع ثبتنام خویش و ایجاد زلزله سیاسی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: وضع امروز ایران را با همان شرایط مقایسه کنید و مطمئن باشید مردم ایران حتی در روستاهای دوردست فهمیدهاند که چه کسانی با شعارهای مردم فریب به فکر ماندن در قدرت هستند و چه کسانی دلسوز انقلابند.
وی با اشاره به شعار انتخاباتی روحانی، خاطرنشان کرد: تدبیر، سیاست دولت برای حل مسأله هستهای و امید روحیهای است که در جامعه ایجاد شده و مطمئن باشید تا تدبیر و امید در جامعه باشد، کسی نمیتواند مردم و مسئولان جمهوری اسلامی را با شعارهای تند در مسیر انحراف و متضاد با آرمانهای امام بیندازد.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خویش در خصوص نگرانی حاضران درباره سرنوشت برجام، اظهار داشت: با کار هنرمندانه و سیاسی تیم مذاکره کننده، مقاومتهای دولت در مقابل فشارهای سیاسی اقلیتهای تندرو و هدایتهای رهبری، به شرایطی رسیدهایم که مردم خواهان رفع تحریمهای ظالمانه هستند و مخالفان مذاکرات هستهای و برجام نیز فهمیدهاند که در این شرایط نباید برخلاف مسیر جریان افکار عمومی حرکت کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه رهبری و پاسخ رئیسجمهوری به نامه ایشان را دو سند تاریخی در ماجرای فعالیتهای هستهای ایران و فرجام مردم پسند برجام خواند و گفت: بعضیها فکر میکنند که میتوانند با گرفتن زمان و سپردن این مسأله به بعد از انتخابات، خوبیهای انجام این کار را به نفع خویش مصادره کنند، اما اشتباه میکنند، چون همه کارها زمانبندی شده و دو طرف متعهد به رعایت زمان هستند.
وی تأکید کرد: رهبری نظام مواظبت میکنند تا از حقوق مردم ایران در امروز و آینده تجاوز نشود و دولت نیز با ملت و رهبر در این مسأله همراه است و هرکس ایران و انقلاب را دوست دارد، قطعاً علاقهمند است تحریمها برداشته شود.
هاشمی با اشاره به اثرات منفی تحریم و اهمیت تعاملات بینالمللی در اقتصاد کشور و حتی برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در جامعه، اظهار داشت: همه میدانند که تعاملات بینالمللی شرط رونق اقتصادی و برگشت کشور به مسیر کارهای اساسی و زیربنایی است و در این راه بانکها که نقش مهمی در تعاملات بینالمللی و اقتصاد جهانی دارند، باید فعال شوند که البته شرط آن برداشتن تحریمهای ظالمانه است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت حضور مردم در انتخابات به شرایط امنیتی امروز و فضای جامعه در ابتدای سال ۹۲ اشاره کرد و افزود: در آن فضای سنگین مردم به پای صندوقها آمدند و امروز علاوه بر مردم بخش عظیمی از مسؤولان کشور در همهی استانها و شهرستانها امانتدار رأی مردم در صندوقها هستند، پس وقتی مردم آماده هستند، مجری انتخابات آماده است و رهبری نیز رأی مردم را حقالناس خواندهاند، باید امیدوار بود که بهترین انتخابات تاریخ انقلاب در سرنوشت سازترین انتخابات برگزار میشود که البته شرط اساسی آن حضور فراگیر مردم است.
هاشمی بر نقش رسانهها برای تشویق و ترغیب مردم در جهت حضور در انتخابات تأکید کرد و گفت: برای صداوسیما هم باید حضور باشکوه مردم اصل باشد، چون رسانهی ملی نیز نباید جناحی عمل کند که البته اگر چنین کند، نتیجه معکوس میگیرد، آنگونه که در انتخابات گذشته گرفت، چون مردم همه چیز را میدانند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این نکته که «دمیدن روح نا امیدی در جامعه زمینهی خوبی ندارد»، خاطرنشان کرد: البته حوادث سیاسی را نمیتوان صد در صد پیشبینی کرد و نظر داد، ولی در شرایط بیداری مردم، آن چه قریب به یقین اتفاق میافتد، حضور پرشور آنان در انتخابات و انتخاب دلسوزان واقعی است.
وی در ادامه سخنان خویش به نهادینه شدن دموکراسی در جوامع بشری اشاره کرد و افزود: حکومتها به تدریج به سوی مردمی شدن میروند و حتی حکومتهای استبدادی برای تداوم کارهای خویش صحبت از رأی مردم میکنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خویش به شرایط بد و نا مناسب منطقه اشاره کرد و گفت: در افغانستان مردم و همسایهها به نا امنیها عادت کردهاند و تمام کارهایی که آمریکا و ناتو در راستای اهدافی که برای مبارزه با مواد مخدر و مهار نا امنیها میکردند، نتایج معکوس داد که هر دو مورد چندین برابر شد.
وی به خطرات بالفعل و بالقوه داعش در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: داعش تخمگذاری و بذرپاشی کرده و با طالبان و القاعده که همهی آنها اندیشههای وهابی و نهروانی دارند، با تحجر مردم را تهدید میکنند و اگر عقلای منطقهای و جهانی چارهاندیشی نکنند، دیر یا زود این آتش همه جا را میسوزاند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع عراق را نگران کننده و شرایط سوریه را مبهم توصیف کرد و گفت: اوضاع یمن نیز به نا امنیهای منطقه اضافه شده که اگر این شرایط مزمن شود، درمانش غیرممکن میشود و میبینید که تروریستها چگونه تمرکز حواس را از مخالفان خویش گرفتهاند و در این وانفسا میشنویم که چندی قبل در قندوز افغانستان و اخیراً در یمن بیمارستان پزشکان بدون مرز را نیز بمباران میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خویش به خامیهای حاکمان فعلی عربستان در سیاست داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: حاکمان عربستان، در کنار اشتباه تجاوز به یمن، اخیراً با تأیید حکم اعدام آیتالله نمر اشتباه تاریخی دیگری را مرتکب شدهاند که مطمئناً تاوان بدی برای آن خواهند پرداخت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعلام حکم اعدام آیتالله نمر در زمان حاکمیت ملک عبدالله و درخواست خویش از ملک عبدالله و قبول ایشان اشاره کرد و افزود: اجل به ملک عبدالله فرصت نداد و حاکمان امروز که نشان دادند، ناپخته و خام عمل میکنند، دارند دست به اقدامی میزنند که شبیه اقدام رژیم پهلوی، پایههای آنان را سست میکند.
هاشمی، آیتالله نمر را شخصیتی بزرگوار، مجاهد، دوست داشتنی و معتقد اصیل به عقاید دینی توصیف کرد و خاطرنشان کرد: هزاران مرید آیتالله نمر ساکت نمینشینند.
وی با تأکید بر این نکته که «انتظار میرود، حاکمان وهابی عربستان این اشتباه تاریخی را مرتکب نشوند»، گفت: آیتالله نمر یک فرد است، اما تنها نیست و یک امت پشت سر ایشان است که یک ذره هم از عقاید خود دست بر نمیدارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به انفجار چند مسجد شیعیان در شرق عربستان و اخیراً تکرار آن انفجارها در جنوب این کشور اشاره کرد و اظهار داشت: حتی اگر این اقدامات کار داعش هم باشد، جای نگرانی دارد.
هاشمی با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت جهان اسلام، گفت: اگر حاکمان عربستان دست از رفتارهای عجولانه و کینهتوزانه بردارند و عاقلانه رفتار کنند، ایران حاضر است در جهت تقویت امنیت منطقه و برگشتن ثبات سیاسی و امنیتی به جهان اسلام همکاری و کمک نماید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خویش در پاسخ به نگرانی بعضی از حاضران در خصوص انتخابات اسفندماه، اظهار داشت: همه باید مواظب باشیم و کسی که ایران، انقلاب، امام و آرمانهای شهدا را دوست دارد، نباید کارهای تندی کند که مردم نا امید شوند و باید فضایی درست نماییم که مردم، گروهها، احزاب، تشکیلات و جناحهای مختلف در فضایی دوستانه و عاقلانه، رقابتی جدی نمایند تا هر چه اکثریت مردم میخواهند، از صندوقهای رأی بیرون بیاید.
وی با تأکید بر این نکته که رضایت جامعه از نتیجه انتخابات برای تداوم توسعه و تغییر نگاه بینالمللی به ایران ضروری است، گفت: ما برای انتخابات با قانون سروکار داریم که حتی اگر مواردی را هم قبول نداشته باشیم، باید مراعات کنیم که قانونگریزی و قانون ستیزی در هر شرایطی پسندیده نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین جمله در این دیدار تأکید کرد: تبلیغات انتخابات باید صحیح و سالم باشد تا اکثریت مردم رأی خود را اعلام کنند که امنیت ایران در غوغای نا امنی منطقه تداوم یابد، شرایطی که دنیا را متعجب کرده که چگونه مردم و خیل جوانان تحصیلکرده در شرایط تحریم با امید آیندهای بهتر از انقلاب و کشور خویش دفاع میکنند که البته همه این شرایط به برکت خون شهیدان است.
در ابتدای این دیدار، آقایان علیحسینی، اکرمی، حیدریان و جعفرمنش به بیان نقطه نظرات درخصوص مسائل روز، انتخابات آتی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مسائل و مشکلات استان همدان پرداختند.
