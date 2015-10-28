غربی ها به این نتیجه رسیدند که ایران در حل بحران سوریه موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "رویداد" موضوع دور تازه مذاکرات صلح سوریه در وین اتریش و دعوت از ایران در این مذاکرات را با حضور موسی علیزاده طباطبایی کارشناس ارشد مسائل منطقه پیگیری کرد.

موسی علیزاده طباطبایی با اشاره به تغییر موضع آمریکا و حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه گفت: کشورهای غربی و بخصوص آمریکا فکر می کردند هرکاری را در هر کجای دنیا و به خصوص در خاوریانه می توانند انجام دهند لذا در پنج سال گذشته تمام تلاش خود را برای سرنگونی حکومت سوریه انجام دادند و موفق نشدند. بارها کنفرانس هایی را برگزار کردند.

وی افزود: در ژنو 1 و 2 هم کشورهای تاثیر گذار را دعوت کردند و حتی دبیر کل سازمان ملل از ایران دعوت کرد و بعدا تحت فشار عربستان سعودی دعوت را منتفی دانست و همه فکر می کردند بدون ایران می توانند کاری کنند و بعد از پنج سال به این نتیجه رسیدند کشوری که می تواند در قضیه سوریه تاثیرگذار باشد، ایران است.

وی به توافق هسته ای ایران و 1+5 و تاثیر آن در منطقه پرداخت و اظهار داشت: به خصوص بعد از توافقی که با 1+5 صورت گرفت نقش جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه بیش از پیش گسترش پیدا خواهد کرد و آنها لاجرم مجبور شدند ایران را دعوت کنند علی رغم اینکه میل عربستان صعودی که در مواضع وزیر امور خارجه اش نشان داد نسبت به ایران عداوت دارد، ولی چیزی که کشورهای غربی و روسیه به آن رسیدند واقع گرایی است و اعتراف به نقش ایران در صلح و ثبات در منطقه است و بخاطر این از جمهوری اسلامی ایران دعوت کردند.

این کارشناس مسائل منطقه نقش روس ها را در حل بحران سوریه مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: واقعیت است که روسیه و آمریکا از هفته قبل کنفرانسی را در وین برگزار کردند و خواستند نشان دهند آنها هستند که می توانند بحران سوریه را تمام کنند و روسیه بعد از حضور در سوریه نقش بین المللی اش افزایش پیدا کرد و بسیاری از کشورها اعتراف کردند که روسیه نقش اساسی در حل بحران سوریه دارد.

وی افزود: جالب است در این کنفرانس، فرانسه را که نقش اساسی در این بحران داشت دعوت نکردند و حتی در نشست بعدی وین نیز دعوت نشده است و فرانسه در واکنش به این موضوع شب گذشته نشستی را با وزرای امور خارجه کشورهای مختلف برگزار کرد که باز هم به نتیجه ای نرسید و فکر می کنم روسیه می تواند نقش مهمی را در بحران سوریه ایفا کند.

علیزاده طباطبایی نقش عربستان را در حل بحران سوریه غیر سازنده دانست و اظهار داشت: غربی ها می دانند نقش عربستان نقش سازنده ای نسیت و نه تنها غربی ها بلکه همه دنیا این موضوع را می دانند مخصوصا در تحولاتی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده است از جمله نقش شاهزاده صعودی در قاچاق مواد مخدر. همچنین خشونت هایی که در منطقه رخ داده همه از مدرسه وهابیت صعودی نشات گرفته و همه بر این واقف هستند.

وی یکی از دلایل عدم حصول نتیجه در حل بحران سوریه را در نظر نداشتن مردم این کشور در کنفرانس های برگزار شده بیان کرد و متذکر شد: دلایل اینکه تا به حال این کنفرانس ها به نتیجه نرسیده این است که آنها سعی نکردند نقش مردم سوریه را اساسی بدانند و خواستند خودشان در مورد سوریه تصمیم بگیرند و به نتیجه نرسید چون مردم قبول نمی کنند.

وی ادامه داد: مردم سوریه آگاه و بسیار سیاسی هستند، سوریه جزو کشورهای مقاومت بوده و هست و مردم همواره از مقاومت حمایت می کردند و می دانند آمریکا دوست آنها نیست و دوست رژیم صهیونیستی است و همچنین فرانسه دوست آنها نخواهد بود و کشورهای غربی به منافع صهیونیست ها می اندیشند، لذا چون مردم برای چنین همایش هایی اهمیت قائل نیستند من فکر می کنم چنین همایش هایی به نتیجه ای هم نخواهد رسید.