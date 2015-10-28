پاس همدان روی اشتباهات فردی بازی مقابل خیبر را واگذار کرد

رضا طلایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باخت تیمش مقابل خیبر خرم آباد اظهار داشت: تیم ما به دلیل اشتباهات فردی بازی را مقابل خیبر واگذار کرد.

وی با بیان اینکه بازی امروز بازی بسیار سختی بود عنوان کرد: شرایط آب و هوایی و همچنین حضور پررنگ تماشاگران خرم آبادی کار را ما بسیار سخت تر کرده بود.

مربی تیم فوتبال پاس همدان تصریح کرد: اگر اشتباهات فردی بازیکنان تیم ما کمتر بود ما می توانستیم با امتیاز خرم آباد را ترک کنیم.

بنا بر این گزارش، در هفته دوازدهم لیگ فوتبال دسته اول باشگاههای کشور تیم فوتبال خیبر خرم آباد امروز چهارشنبه راس ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی خرم آباد از پاس همدان پذیرایی کرد.

این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود تیم خرم آبادی پایان یافت و گلهای این دیدار را امین مهرزاد در دقیقه ۱۴ و حمید گلزاری در دقیقه ۸۷ به ثمر رساندند.