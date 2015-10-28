نگاه منفی به نامه ۴ وزیر دولت بی توجهی به مصالح ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد عصر امروز در حاشیه مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی در مسجد قبا برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره نامه ۴ وزیر دولت به رئیس جمهور و اظهارات جنجالی اخیر مشاور رئیس جمهور درباره این نامه اظهار داشت: ۴ وزیر محترم با اشراف و تسلط بر مشکلات فراروی اقتصاد ملی بویژه حوزه تولید و بازار بورس و سرمایه، نظرات خود را برای رئیس جمهور محترم تبیین کردند و راهکارهایی را بر اساس وظیفه خود ارائه دادند.

وی افزود: این کار، قدم بسیار ارزشمند و کاری ستودنی بود و هرگونه نگاه منفی به این اقدام ارزشمند ناشی از عدم توجه به مصالح ملی است.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نیز با این نامه برخورد شایسته ای داشت و در مسیر پاسخ به نامه وزرای اقتصادی، قدم مثبتی برداشت که امیدوارم دولت و مجلس با نگاه مشترک در مسیر پرشتاب اقتصاد ملی حرکت کنند.

نایب رئیس اول مجلس ضمن رد برخی اظهارنظرها که نگارش این نامه را ناشی از اختلاف درون کابینه دولت قلمداد می کنند، گفت: به نظر من نامه ۴ وزیر حکایت از عقلانیت و دریافت صحیح و احساس مسئولیت در برابر دولت محترم و ملت ایران دارد و در راستای افزایش اقتدار دولت بوده است و باید از این چهار وزیر تقدیر کرد و تا جایی که من اطلاع دارم نگاه رئیس جمهور محترم و کابینه به اقدام آنان همین طور بوده است.

نامه رهبر انقلاب برای اجرای برجام باعث افزایش اقتدار نظام در این عرصه خواهد شد

نایب رئیس اول مجلس همچنین در پاسخ به سئوالی درباره آثار نامه اخیر رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور برای اجرای مشروط برجام اظهار داشت: رهبر انقلاب با این نامه نقشه راه اجرای برجام را به صورت شفاف تبیین فرمودند و ما نیز باید در قوای سه گانه از تمام ظرفیت ها برای تحقق تمام مفاد این نامه که دستاورد آن افزایش اقتدار نظام در برنامه جامعه اقدام مشترک خواهد بود، استفاده کنیم.

ابوترابی فرد همچنین در پاسخ به سئوالی درباره نظر وی نسبت به ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در انتخابات مجلس تصریح کرد: الان وقت پرداختن به این موضوع نیست.