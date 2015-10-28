خون شهدای منا آل سعود را ساقط می کند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله احمد جنتی امشب پس از اتمام مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله خزعلی در مسجد قبا، در جمع خبرنگاران در واکنش به حوادث ماههای اخیر درعربستان از جمله فاجعه منا و نیز تایید حکم اعدام آیت الله شیخ نمرعالم مبارز عربستانی، اظهار داشت: همانطور که خون امام حسین(ع) و شهدای کربلا، بنی امیه را از حکومت ساقط کرد خون شهدای منا نیز آل سعود را به سقوط می کشاند.

گفتنی است مراسم اربعین ارتحال عالم مجاهد مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری، عضر امروز با حضور آیت الله جنتی، آیت الله امامی کاشانی و جمعی از چهره های سیاسی و حوزوی و مسئولان نظام و اعضای بیت آن مرحوم در مسجد قبا برگزار شد.