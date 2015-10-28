به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عالی پور ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از سه پروژه نفتی با حضور وزیر نفت اظهار کرد: واحدهای نمک زدایی گچساران سه، بی بی حکیمه یک، هفتکل و نفت سفید را هم داریم. اجرایی شدن پروژه های نمک زدایی نه تنها باعث کاهش هدررفت، بازسازی و کاهش آسیب ها می شود بلکه ایمنی سازی واحدهای نمک زدایی و تزریق گاز به منظور تولید صیانتی از مخازن در دست اجرا است.

وی افزود: امیدواریم با افزایش تولید و صادرات نفت شاهد رونق هرچه بیشتر این صنعت باشیم. باید با افتتاح و پیشرفت های بیشتر دوباره اقتدار نفت را به همه نشان دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: واحد نمک زدایی میدان منصوری با یک هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است. میزان تولید این واحد در حال حاضر ۷۵ هزار بشکه است ولی ظرفیت افزایش تولید تا سقف ۱۰۰ هزار بشکه در روز را هم دارد.

عالی پور بیان کرد: امروز واحد نمک زدایی هفت شهیدان و لب سفید در حوزه شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز افتتاح می شود. اجرایی شدن این دو پروژه باعث رفع بخشی از چالش های موجود در تولید نفت نمکی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه پروژه نمکزدایی ۷۵ هزار بشکه ای میدان منصوری، کارخانه نمک زدایی میدان لب سفید و هفت شهیدان مسجدسلیمان ظهر امروز با حضور وزیر نفت به بهره برداری رسید.

پروژه درمانی در مناطق نفت خیز جنوب نیز در حاشیه این مراسم به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد.