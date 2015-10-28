خودروی پراید با ۱۰ سرنشین در قم واژگون شد

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه خودروی پراید بعد از ظهر چهارشنبه با ۱۰ سرنشین در قم واژگون شد.

وی گفت: در این حادثه که حدود ساعت ۱۷ امروز در محور سلفچگان بوقوع پیوست، متاسفانه ۱۰ نفر با درجه‌های مختلف آسیب دیدگی در این حادثه مجروح شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم ادامه داد: مجروحان این حادثه شامل چهار نفر بزرگسال و همچنین ۶ نفر کودک یک تا هفت ساله می‌شوند.

وی بیان کرد: با توجه به وخامت حال برخی از مجروحان بالگرد اورژانس ۱۱۵ علاوه بر اورژانس زمینی به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را بلافاصله به مرکز درمانی جهت مداوا منتقل کردند.