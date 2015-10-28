معاونت اجتماعی برای تمامی بخش های محله هرندی برنامه مشخص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله رمضانی ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه هدف مدیریت شهری از اجرای هر نوع طرح اجتماعی ارتقای کیفیت زندگی شهری است، عنوان کرد: مسلماً، ارتقای کیفیت زندگی به صورت جزیره ای و با فعالیت جداگانه هر یک از ارگان های فرهنگی، خدماتی، عمرانی به بار نمی نشیند. برای ایجاد تغییر و کم رنگ ساختن مشکلات موجود باید به طور یکپارچه و منسجم وارد عمل شد تا دردی درمان شود.

وی افزود: بر این اساس شهرداری تهران با هدف ارتقای کیفیت زیست شهروندانی که در منطقه آسیب خیز به ویژه محله هرندی زندگی می کنند، طرح انضباط شهری را مد نظر قرار داده تا آسیب های اجتماعی به درستی ساماندهی شوند.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه معاونت اجتماعی بستر تمامی اقداماتی است که در محله هرندی انجام می شود، تصریح کرد: اجرای طرح مهمی همچون طرح انضباط شهری نیازمند شناخت دقیق شرایط و شناسایی مشکلات گروه هدف است. در این خصوص، معاونت امور اجتماعی پس از بررسی همه جانبه محله هرندی، برنامه ریزی دقیقی را برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان تدوین کرده است.

رمضانی در ادامه با بیان اینکه گام اول شهرداری تهران در محله هرندی مربوط به جلب مشارکت حقیقی و حداکثری شهروندان است، خاطرنشان کرد: در گام بعد، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی بر اساس مشارکت مردم و توجه به نیازهای خاص مردم محله هرندی پیشنهادات خود را به سایر حوزه ها ارائه می کند.

وی با تاکید بر شکل گیری ارتباط عمیق میان نیروهای شهرداری و ساکنان محله هرندی گفت: ما تمامی نیازها و پتانسیل های فرهنگی محله را شناسایی کردیم و می دانیم که در حال حاضر برای تقویت پتانسیل های موجود چه اقداماتی را باید انجام و چه خدماتی را ارائه دهیم.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: ما به قالب و الگوی مشخصی در مورد محله هرندی رسیده ایم و در قالب این الگو می توانیم به مشکلات موجود رسیدگی کنیم.