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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۰۸

هفته دوم لیگ برتر والیبال؛

شهرداری ارومیه در زمین ثامن الحجج به برتری رسید

شهرداری ارومیه در زمین ثامن الحجج به برتری رسید

شهرداری ارومیه که فصل جدید رقابتهای لیگ برتر والیبال را با پیروزی مقابل سرمایه آغاز کرده بود در دومین بازی خود هم موفق به کسب پیروزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری ارومیه امروز چهارشنبه موفق شد در زمین ثامن الحجج در سه ست پیاپی مقابل این تیم به برتری برسد.

شهرداری ارومیه با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۵ مقابل تیم میزبان پیروز شد.

در دیگر دیدار برگزار شده امروز تیم شهرداری تبریز با نتیجه ۳ بر صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۶) مقابل گوهر کویر زاهدان پیروز شد.

سایر دیدارهای هفته دوم طبق برنامه زیر به پایان رسید:

* سایپا تهران ۳ - بازرگانی جواهری گنبد ۲ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲، ۱۵ بر ۱۲)

* آلومینیوم المهدی هرمزگان ۳ - آرمان ورزشی اردکان یک (۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۰)

* متین صالحین ورامین ۳ - کاله مازندران ۲ (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۵، ۲۲ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۱۵ بر ۱۰)

دیدار تیم های سرمایه و پیکان به دلیل حضور پیکان در رقابتهای جام باشگاه های جهان به تعویق افتاده است.

کد مطلب 2952569
رضا خسروي

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