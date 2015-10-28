۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۲۰

فرستاده ویژه وزارت خارجه سوئد در امور سوریه:

ایران بخش مهمی از کمک به راه‌حل سوریه است

فرستاده ویژه وزارت خارجه سوئد در امور سوریه در دیدار با معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان گفت: معتقدیم که ایران بخش مهمی از کمک به راه‌حل سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس شیبون فرستاده ویژه وزارت خارجه سوئد در امور سوریه امروز (چهارشنبه) با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار فرستاده ویژه وزارت امور خارجه سوئد گفت: ما قائل به پایان دادن به بحران سوریه از طریق مسالمت‌آمیز می‌باشیم و معتقدیم که ایران بخش مهمی از کمک به راه‌حل سوریه است.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران سوریه خواستار راه‌حل سیاسی برای آن بوده است، ولی بعضی از کشورها به جای راه‌حل سیاسی، با اصرار بر راه‌حل‌های خشونت‌آمیز و ارسال سلاح برای گروه‌های تروریستی، باعث افزایش درگیری‌ها و کشته و زخمی شدن و آوارگی میلیون‌ها انسان بیگناه شدند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان تلاش کشورهای اروپایی برای نگاه واقع گرایانه به مسئله سوریه و تمرکز بیشتر بر روند سیاسی، توقف خشونت‌ها و مبارزه با تروریسم را حائز اهمیت دانست.

