به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس شیبون فرستاده ویژه وزارت خارجه سوئد در امور سوریه امروز (چهارشنبه) با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار فرستاده ویژه وزارت امور خارجه سوئد گفت: ما قائل به پایان دادن به بحران سوریه از طریق مسالمتآمیز میباشیم و معتقدیم که ایران بخش مهمی از کمک به راهحل سوریه است.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران سوریه خواستار راهحل سیاسی برای آن بوده است، ولی بعضی از کشورها به جای راهحل سیاسی، با اصرار بر راهحلهای خشونتآمیز و ارسال سلاح برای گروههای تروریستی، باعث افزایش درگیریها و کشته و زخمی شدن و آوارگی میلیونها انسان بیگناه شدند.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان تلاش کشورهای اروپایی برای نگاه واقع گرایانه به مسئله سوریه و تمرکز بیشتر بر روند سیاسی، توقف خشونتها و مبارزه با تروریسم را حائز اهمیت دانست.
