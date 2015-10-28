هفتمین فصل کاوش دیوار بزرگ گرگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، جبرئیل نوکنده مدیر پروژه پژوهش های باستان شناسی دیوار بزرگ گرگان با اعلام این خبر گفت: هیات دانشگاه ادینبورگ طی تفاهم نامه ای با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هفتمین فصل از پژوهش های باستان شناسی را در دیوار بزرگ تاریخی گرگان درحالی آغاز می کنند که این کاوش ها تا ۱۵ آذرماه سال جاری ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه دراین فصل قرار است ارتباط ساختار قلعه های متصل به دیوار گرگان بررسی شود، تاکید کرد: در این کاوش ها که با همکاری پژوهشگرانی از کشور های آلمان، روسیه، گرجستان، آفریقای جنوبی، کانادا، ایتالیا و فرانسه انجام می شود، گمانه زنی قلعه شهرهای وابسته به دیوار گرگان انجام می شود.

به گفته مدیر پروژه پژوهش های باستان شناسی دیوار بزرگ گرگان، علاوه بر مطالعات داده های حاصل از کاوش های باستان شناسی، مطالعه ساختار خندق های قلعه شهرها با خندق های متصل به دیوار گرگان نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتنی است، دیوار بزرگ گرگان یا دیوار سرخ که در متون قدیمی مار سرخ نامیده می شد، نخستین بار در سال ۱۳۱۶ توسط اریک اشمیت خلبان آمریکایی شناسایی شد و عکس های هوایی او سندی برای تحقیقات باستان شناسان ایرانی و خارجی قرار گرفت.

قدمت این دیوار به دوره ساسانی باز می گردد که برای مقابله با قوم هون و سایر اقوام شمالی ایران ساخته شد. این دیوار به طول ۲۰۰ کیلومتر، پس از دیوار چین بزرگترین دیوار دفاعی جهان است که در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۸۷ به ثبت ملی رسید.