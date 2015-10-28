کارت هوشمند شیر در فارس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در روز اول سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان فارس، کارت هوشمند شیر رونمایی شد.

با استفاده از این کارت مراکز دامداری، کارخانجات و توزیع کنندگان شیر شناسایی و تمامی فعالیت آنها ثبت می شود.

در حال حاضر ۷ هزار و ۹۰۰ دامدار، ۱۹ کارخانه و ۸۰ مرکز جمع آوری شیر در استان فارس ثبت شده است.

شهرستانهای سپیدان، شیراز و مرودشت به عنوان سه مرکز اول در استان فارس فعالیت های مربوط به کارت هوشمند شیر را آغاز کردند.

به گزارش مهر، محمود حجتی وزیرجهاد کشاورزی تا دقایقی دیگر در جمع فعالان بخش کشاورزی استان فارس حضور خواهد یافت.