مراسم روز جهانی تخم مرغ، کودک و سلامت روان در خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه در درمانگاه امام حسین(ع) در منطقه سرحانیه خرمشهر مراسم روز جهانی تخم مرغ، کودک و سلامت روان با حضور معاون درمان شبکه بهداشت و درمان خرمشهر، کارشناسان مرکز بهداشت، رابطان بهداشت و مهد کودک ها و مدارس منطقه برگزار شد.

در این مراسم بر لزوم توجه به مناسبت هایی از جمله روز جهانی تخم مرغ و کودک تاکید شد و اهمیت این ماده غذایی در سلامت تمام گروه های سنی به ویژه کودکان مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه این همایش به بیان نحوه و چگونگی تغذیه کودکان در رده های سنی مختلف پرداخته شد و همچنین نحوه شکل گیری احساسات در کودکان و شیوه تعامل والدین با کودکان در سنین مختلف توسط کارشناسان مربوطه مطرح شد.

در حاشیه این همایش نمایشگاه نقاشی کودکان با موضوع سلامت و نکات بهداشتی و نمایشگاه غذاهای سنتی تهیه شده با تخم مرغ نیز برپا شده بود.

ویزیت رایگان کودکان توسط پزشکان حاضر، متخصصان تغذیه و دندانپزشک و همچنین دریافت خدمات مشاوره ای به صورت رایگان از جمله برنامه های جانبی اجرا شده در این همایش بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۷ مهر ماه از سوی فائو و سازمان های بين المللی مصادف با نهم اكتبر به عنوان روز جهانی تخم مرغ نامگذری شده که این مناسبت به منظور ترویج و گسترش مصرف تخم مرغ بین مردم است.