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۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۴۴

مدیرعامل تیم والیبال جواهری گنبد خبر داد:

شکست تیم جواهری گنبد در هفته دوم لیگ برتر والیبال

شکست تیم جواهری گنبد در هفته دوم لیگ برتر والیبال

گنبدکاووس – مدیرعامل تیم والیبال جواهری گنبد از شکست این تیم در دیداری نزدیک در هفته دوم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور خبر داد.

رمضان جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از هفته دوم رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور گرامیداشت ۲۰۰ شهید والیبالیست، شامگاه چهارشنبه تیم های جواهری گنبد و ساپیا تهران در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با شکست ۲ به ۳ نماینده گنبد به پایان رسید.

وی افزود: تیم جواهری گنبد ست اول را با برتری ۲۵ بر ۲۲ و ست دوم را با برتری ۲۵ بر ۱۹ به پایان رساند، اما تیم سایپا ۲۵ بر ۱۵ در ست سوم و ۲۵ بر ۲۲ در ست چهارم به پیروزی رسید تا تکلیف برنده این دیدار در دست پنجم مشخص شود.

وی ادامه داد: در دست پنجم بازیکنان باتجربه سایپا توانستند ۱۵ بر ۱۲ پیروز شوند تا تیم جواهری فقط یک امتیاز از این دیدار کسب کند.

جواهری یادآور شد: این دیدار را بهروز جعفری و محمدرضا آقایی به عنوان داوران اول و دوم قضاوت کردند و نظارت آن نیز بر عهده محمود کشفی بود.

گفتنی است؛ تیم جواهری گنبد تا پایان هفته دوم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور، ۴ امتیاز کسب کرده است و در هفته سوم این مسابقات، یکشنبه ۱۰ آبان راس ساعت ۱۷ در سالن المپیک گنبد میزبان تیم گوهرکویر زاهدان خواهد بود.

کد مطلب 2952585

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