شکست تیم جواهری گنبد در هفته دوم لیگ برتر والیبال

رمضان جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از هفته دوم رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور گرامیداشت ۲۰۰ شهید والیبالیست، شامگاه چهارشنبه تیم های جواهری گنبد و ساپیا تهران در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با شکست ۲ به ۳ نماینده گنبد به پایان رسید.

وی افزود: تیم جواهری گنبد ست اول را با برتری ۲۵ بر ۲۲ و ست دوم را با برتری ۲۵ بر ۱۹ به پایان رساند، اما تیم سایپا ۲۵ بر ۱۵ در ست سوم و ۲۵ بر ۲۲ در ست چهارم به پیروزی رسید تا تکلیف برنده این دیدار در دست پنجم مشخص شود.

وی ادامه داد: در دست پنجم بازیکنان باتجربه سایپا توانستند ۱۵ بر ۱۲ پیروز شوند تا تیم جواهری فقط یک امتیاز از این دیدار کسب کند.

جواهری یادآور شد: این دیدار را بهروز جعفری و محمدرضا آقایی به عنوان داوران اول و دوم قضاوت کردند و نظارت آن نیز بر عهده محمود کشفی بود.

گفتنی است؛ تیم جواهری گنبد تا پایان هفته دوم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور، ۴ امتیاز کسب کرده است و در هفته سوم این مسابقات، یکشنبه ۱۰ آبان راس ساعت ۱۷ در سالن المپیک گنبد میزبان تیم گوهرکویر زاهدان خواهد بود.