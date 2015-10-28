به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم که در آستانه روز استقلال الجزایر و با هدف تعمیق روابط فرهنگی بین دو کشور برای چندمین بار پیاپی توسط سفارت الجزایر در تهران برگزار شد، کارش را با سخنرانی سفیر این کشور در تهران آغاز کرد.

در ابتدای این مراسم وزیر فرهنگی و ارشاد اسلامی به همراه عبدالمنعم احریز بخش هایی از فیلم نبرد الجزیره به کارگردانی جیلو پونته کوروو را تماشا کردند.

در ادامه این مراسم عبدالمنعم احریز - سفیر جمهوری الجزایر در تهران - در سخنانی، از گسترش همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور و تعمیق آن در آینده استقبال کرد.

احریز در بخشی از سخنانش همچنین به اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چنین مراسمی اشاره و عنوان کرد: با برگزاری چنین نمایشگاهی ما به دنبال افزایش تفاهم، اعتماد، ارتقای مناسبات اقتصادی و تداوم این گونه همکاری‌ها هستیم.

پس از صحبت های سفیر الجزایر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی کوتاه گفت: ز حسن سلیقه مقامات الجزایری در برگزاری چنین مراسمی تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم برگزاری این هفته های فرهنگی بین کشورهای مختلف ادامه دار باشد.

وی با بیان اینکه روابط ایران و الجزایر همواره صمیمانه، دوستانه و توام با همکاری در زمینه فرهنگی بوده است، توضیح داد: همچنین مواضع مشترک دو کشور در برخی مسائل سیاسی از جمله فعالیت‌های هسته ای ایران نیز به هم نزدیک است.

در پایان این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه سفیر الجزایر و حجت الاسلام میثم امرودی نمایشگاه لباس و صنایع دستی این هفته فرهنگی را افتتاح کردند.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد تهران، هفته فرهنگی الجزایر که پیش از جشن استقلال این کشور از فرانسه برگزار می‌شود، به مدت سه روز (تا 8 آبان) برقرار است