وضعیت نمازخانه ۶۰ درصد مدارس همدان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم عصر چهارشنبه در اجلاس استانی نماز و کارگزاران با بیان اینکه برنامه های مختلفی برای ترویج نماز در استان همدان انجام شده است، اظهار داشت: طرح «سفیران صبح» به منظور رونق بخشی به نماز جماعت صبح و مساجد و احیا نماز صبح در مساجد از جمله طرح ها است.

وی از اجرای طرح گفتمان خانواده با محوریت ارتقا بینش و دانش والدین و مادران در خصوص اقامه نماز و ارتقا علمی مادران در خصوص نماز در استان همدان خبر داد و گفت: طرح دروازه های منهاج با هدف ترویج نماز اول وقت در بین کسبه و بازاریان از دیگر طرح های اجرا شده است.

دبیرستاد اقامه نمازاستان همدان به اعزام روحانیون به روستاهای فاقد روحانی در قالب طرح «قیام» اشاره داشت و بیان کرد: ارتقا سطح دینی روستائیان و ترویج و توسعه نماز از اهداف طرح بوده است.

حسنی حلم برگزاری شب شعر نماز و اجرای طرح «منادیان گلبانگ» با هدف شناسایی ۲۰۰ موذن در استان را از دیگر برنامه های ستاد اقامه نماز استان عنوان کرد و بیان داشت: طرح طلایه داران نور با هزار و ۷۸۰ نفر ساعت، طرح سلامت معنوی در هشت بیمارستان و ارزیابی و نظارت بر دستگاه های اجرایی از دیگر برنامه ها بوده است.

وی از تشکیل هیئت نظارت با انتخاب خود دستگاه اجرایی خبر داد و افزود: وضعیت نمازخانه ۹۸ درصد ادارات و ۶۰ درصد از مدارس استان همدان از نظر فیزیکی و ساختاری مطلوب است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه استان همدان دارالمومنین نام گرفته است، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سفر خود به استان همدان آن را دارالمجاهدین نیز معرفی کردند که این نام به واسطه برخورداری این استان از یک‌هزار و ۸۰۰ شهید و هزاران جانباز است.

رضا قیاسی به حماسه مردم استان همدان در استقبال از ریاست جمهوری اشاره داشت و افزود: مردم ولایی و قدرشناس همدان در استقبال و تشییع شهید همدانی چنان حضور پرشکوهی در مراسم تدفین و تشییع داشتند که مقام معظم رهبری نیز به این حضور اشاره فرمودند.

وی با تاکید بر اینکه استقبال مردم همدان از شهید همدانی برای تجلیل از مقام ولایت و امام زمان ثبت شده است، عنوان داشت: تدبیر و البته ولایتمداری سردار شهید همدانی مانع از تحقق هدف دشمن شد و اگر نبود مجاهدت سردار همدانی، الان باید در مرزهای خود با دشمن می‌جنگیدیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری همدان وضعیت اقامه نماز در ادارات استان همدان را مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت: تحقق این امر به خاطر برنامه‌ریزی و دلسوزی مسئولان فرهنگی این استان است.