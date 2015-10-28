پاس باز هم باخت؛الوند مساوی کرد/مسئولان فوتبال همدان در خواب

خبرگزاری مهر- گروه استانها: این روزها حال و روز فوتبال همدان خوب نیست و آسمان فوتبال این شهر همانند آسمان آن ابری و بارانی است و از یک طرف پاسی‌ها در لیگ دسته اول فوتبال قعر جدول را از آن خود کرده‌اند و از طرفی دیگر تیم فوتبال الوند این شهر در لیگ دسته دوم در انتهای جدول قرار دارد.

تمامی این نتایج حاصل عدم مدیریت و بی تدبیری در فوتبال استان همدان است و روز به روز شرایط برای فوتبال همدان بدتر می‌شود و هر سال باید گفت دریغ از پارسال.

امروز تیم فوتبال پاس همدان که تنها یدک کش نام بزرگ پاس است در خرم‌آباد میهمان خبیر این شهر بود تا این بار بدون داوود مهابادی به میدان برود اما جای سوال بزرگی برای کارشناسان و فوتبال‌دوستان همدانی باقی است که بر اساس چه اصلی دستیار داوود مهابادی به عنوان سرمربی این تیم معرفی می‌شود؟ رضا طلایی‌منش هرچند مربی کوچکی در استان همدان نیست اما آیا این تغییر می‌تواند شوکی در این تیم ایجاد کند.

آیا طلایی‌منش قدرت خروج پاس از بحران را دارد که این انتخاب کاملا نشان می‌دهد که تفکر فوتبالی در این تصمیم جایی نداشته است و تصمیم گیرندگان برای پاس از جنس فوتبال نیستند.

حاصل دیدار امروز پاس برابر خیبر چیزی نبود جز شکستی دیگر در کارنامه این تیم و این بار چه کسی جوابگوی این نتایج خواهد بود؟

امروز پاسی‌ها با دو گل از خیبر شکست خوردند که زننده یکی از این دو گل حمید گلزاری یکی از بازیکنان بومی همدان بود تا باز هم ثابت شود که بومی‌ها دل خونی از پاس دارند چرا که پاس از ابتدای ورود خود به همدان رابطه خوبی با بازیکنان بومی نداشته و در دو سال گذشته این وضعیت بدتر شده است.

تیم فوتبال پاس همدان با این شکست ۸ امتیازه باقی ماند و همچنان در انتهای جدول آرام گرفته است و شاید به خواب رفته و زمانی از این خواب بیدار شود در لیگ دسته دوم قرار داشته باشد.

اما امروز تیم فوتبال الوند همدان نیز در لیگ دسته دوم به میدان رفت، الوند نیز همانند پاس وضعیت مناسبی ندارد و از ۳ بازی گذشته خود بدون امتیاز به استقبال هفته چهارم در همدان رفت.

الوندی‌ها در هوای بارانی امروز همدان در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف خلخال دشت اردبیل رفتند و در نهایت موفق شدند یک امتیاز از این بازی کسب کنند و این بازی با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

تیم فوتبال الوند همدان با این تک امتیاز در قعر جدول گروه چهارم لیگ دسته دوم فوتبال باقی ماند.

ناکامی فوتبال همدان به خصوص پاس این روزها دست مایه طنز و خنده اهالی فوتبال و عادل فردوسی‌پور در برنامه ۹۰ شده و حال باید ببینیم آیا این طعنه‌ها مسئولان فوتبال همدان را بیدار خواهد کرد.