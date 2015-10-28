دفاع نخست وزیر ایتالیا از پذیرش مهاجران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا از پذیرش مهاجران آواره در این کشور دفاع و اینگونه اقدامات را موجب نجات کشورش و کل اروپا توصیف کرد.

رنتزی با اشاره به نقش این کشور در مدیریت خیل مهاجرانی که به سوی کشورهای اروپایی و نیز ایتالیا روانه شده اند، گفت: ایتالیایی ها هر روز کشتی های نیروی دریایی، گارد ساحلی، نیروهای امنیتی و نیز سازمان های مردم نهاد را برای پذیرش صدها و هزاران نفر از افرادی که زندگی خود را در معرض خطر می بینند، به حوزه دریای مدیترانه اعزام می کنند.

نخست وزیر ایتالیا در ادامه افزود: شاید با این کارها حامیان انتخاباتی خود را از دست بدهیم، اما با نجات این آوارگان، ایتالیا و اروپا را نجات خواهیم داد.

دراین راستا، «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه پیشتر در سخنانی، سیاست های اتخاذی اروپا و کشورش را موجب بی ثباتی در خاورمیانه و در نتیجه سرازیر شدن موج مهاجران به کشورهای اروپایی دانسته و گفته بود که اکنون این کشورها باید بهای آن را بپردازند.

لوپن به شبکه تلویزیونی تیوی وان فرانسه گفته بود: اگر بی ثباتی در سوریه رخ نمی داد، بحران کنونی مهاجران هم اتفاق نمی افتاد. همه چیز از همین جا شروع شد .باید از فراسوا اولاند و نیکلا سارکوزی برای آنچه امروز شاهدش هستیم تشکر کنیم.

رهبر سومین حزب بزرگ در فرانسه با اشاره به کمک هایی که اروپا در بحبوحه این مشکل می تواند ارائه کند، تصریح کرد: راه حل بشردوستانه این رخداد این است که سوریه را بی ثبات نکنیم.