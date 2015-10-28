درخواست تایلندی ها برای خواهرخواندگی با بندرشهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، پوم سانگ هام رایزن اقتصادی سفارت تایلند در بازدید از بندرشهید رجایی گفت: گسترش تجارت دریایی در زمینه برنج، چوب و مصنوعات پلاستیکی و سرمایه گذاری در ساخت مراکز با ارزش افزوده کالا در بندر شهید رجایی از اولویت برنامه های هیات تایلندی در سفر به این بندراست.

"پوم سانگ هام" افزود: بندر لائم چابانگ تایلند با ۶ میلیون تی ای یو ظرفیت کانتینری در سال بیست و یکمین بندر تجاری دنیا است که با امضای قرارداد خواهر خواندگی با بندر شهید رجایی ظرفیت تجاری هر دو بندر افزایش می یابد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در جریان نشست مشترک با هیات اقتصادی بندری تایلند گفت: با انعقاد پیمان خواهر خواندگی بین دو بندر شهید رجایی ایران و لائم چابانگ تایلند، زمینه های آموزش دریانوردان، خدمات IT، تردد کشتی ها و جابجایی کالا و سرمایه گذاری های مشترک بخش خصوصی در پس کرانه های دو بندر فراهم می شود.

ابراهیم ایدنی افزود: هم اکنون ظرفیت بندر شهید رجایی ۹۰ میلیون تن در سال است که از ۷۰ میلیون این ظرفیت استفاده می شود و ظرفیت خالی ترانزیت در بندر وجود دارد. با استفاده کشورهای جنوب شرق آسیا از بندر شهید رجایی و کریدور شمال-جنوب، ۴۰ درصد در مدت زمان رسیدن کالا و ۳۰ درصد در هزینه باربری صرفه جویی می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: قرار است ترانزیت مواد خام کشورهای آسیای میانه به تایلند و فرآورده های تولیدی تایلند به اروپا از بندر شهید رجایی انجام شود.