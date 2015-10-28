اساس نهضت امام حسین (ع) امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل با تاکید به اینکه شیعه واقعی بودن سخت و مشکل است، تصریح کرد: شیعه واقعی باید بتواند کردار و منشی مانند امام خود داشته باشد.

وی افزود: شیعه واقعی به مانند امام خود رفتار می کند و ما که مفتخر به برخورداری از فرهنگ عاشورایی هستیم باید سلوک و شیوه امام حسین (ع) را سرمشق خود قرار دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با تاکید به ضرورت پرهیز شیعه از رفتارهایی که شخصیت اهل بیت را مخدوش می کند، متذکر شد: باید بتوان ویژگی های امام را ترویج داد و اهداف نهضت وی را با اعتقاد تبلیغ کرد.

خوشبخت معتقد است اساس نهضت امام حسین (ع) بر امر به معروف است و به دنبال آن توجه به نهی از منکر تاکید می شود.

وی با ذکر مثالی به منش و رفتارهای حضرت زینب(س) در واقعه عاشورا اشاره کرد و افزود: اینکه حضرت بعد از شهادت برادر خود می گوید هر چه دیدم همه زیبایی بود در واقع بیانگر والایی نهضت امام حسین (ع) است.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نهضت امام را همراه با نهایت ایثار، بصیرت، فداکاری و وفاداری دانست و تاکید کرد: ما باید خود را به شکلی اصلاح کنیم که در مسیر چنین نهضتی گام برداریم.