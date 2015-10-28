حوزه هنری از مهمترین پایگاه های نشر و ترویج فرهنگ دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری زنجان حجت الاسلام مسعود صفی یاری به اهداف و سیاستهای سازمانی و چشم انداز فعالیت های حوزه هنری، به انتظارات و توقعاتی که از حوزه هنری به عنوان یک نهاد فرهنگی انقلابی می رود، اشاره کرد و افزود: حوزه هنری از مهمترین پایگاه های نشر و ترویج فرهنگ و هنر دینی و انقلابی است.

همچنین رییس حوزه هنری استان ضمن تبریک انتصاب مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان به تشریح وضعیت موجود حوزه هنری در بخش های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری و توانمندیها و قابلیت های این حوزه پرداخت.

حمید اسماعیلی با اشاره به عملکرد و فعالیت های انجام یافته در طی سالیان اخیر در زمینه چاپ و انتشار آثار ادبی و هنری، تولید آثار تجسمی، تصویری و نمایشی اظهار داشت: مجموعه ای از خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در زمینه ادبیات پایداری در حال تدوین برای انتشار است که مراحل نهایی خود را سپری می کند.

وی آمادگی خود را برای همکاری ها و تعاملات بیشتر در زمینه نشر و ترویج فرهنگ دینی، اسلامی و انقلابی در راستای سیاست های تدوین شده با سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد.