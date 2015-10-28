اعضا انجمن میراث فرهنگی قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه انجمن دوستداران میراث فرهنگی که روز چهارشنبه در استانداری قزوین برگزار شد، اعضا انجمن استانی میراث فرهنگی قزوین مشخص شدند.

مرتضی روزبه استاندار قزوین در احکامی جداگانه ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)، جمال انصاری رئیس کل دادگستری، سالار قاسمی مدانی مدیرکل آموزش و پرورش، ابوالفضل معصومی فر مدیرکل صدا و سیما، حامد مانی فر مدیرکل راه و شهرسازی، مسعود نصرتی شهردارقزوین، فرج الله فصیحی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، حجت الاسلام نوروزی مدیرکل اوقاف و امور خیریه، شمسی پور مدیرکل حفاظت محیط زیست، مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنینی اشراقی، مجابی، زرنگار، پرهیزکار و خانم میرناصری را بعنوان اعضای انجمن میراث فرهنگی استان قزوین منصوب کرد.

استاندار قزوین در این جلسه گفت: همان گونه که در احکام هم عنوان شده از شما انتظار داریم با جلب حمایت مادی و معنوی دستگاه های اجرایی و تشریک مساعی همه جانبه در حفاظت از آثار ارزشمند فرهنگی و تاریخی، استان کوشا باشید.

وی افزود: دولت به تنهایی قادر نیست در نگهداری از آثار تاریخی به خوبی عمل کند و بدون کمک و همراهی انجمن های مردمی هیچ کاری موفق نمی شود؛ لذا امیدواریم این انجمن بتواند با کمک تشکل های مردمی در نگهداری و معرفی آثار تاریخی استان به اهداف والای خود برسد و کمک دولت باشد.

روزبه تصریح کرد: رویکرد دولت واگذار امور به خود مردم است تا فقط در تصمیم گیری و تصمیم سازی و بستر سازی نقش داشته باشد و بقیه امور را تشکل ها و مردم انجام دهند و در حوزه میراث فرهنگی هم به دلیل گستردگی فعالیتها نقش ربخش خصوصی بسیارپر رنگ و تعیین کنده است.