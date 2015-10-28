پیکر مطهر چهار شهید گمنام وارد زنجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان، در عوارضی اتوبان زنجان - قزوین و میدان بسیج با حضور مسئولان و مردم شهید پرور این شهر برگزار شد و در ادامه پس از مشایعت خودرویی در مسیر کمربند شمالی، پیکر پاک دو شهید به حسینیه فاطمه الزهرای سپاه استان منتقل شد.

دو شهید دیگر که بناست در شهر صایین قلعه تدفین شوند، به طور همزمان در مسیر بلوار سرتیپ خلبان واعظی این شهر مورد استقبال مردم شهید پرور قرار گرفتند و در ادامه، استقبال کنندگان شهدا را تا مصلی نماز جمعه این شهر مشایعت کردند.

مراسم شب وداع با شهدا در این شهر، امشب ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه عاشقان ثارالله، برگزار می شود و مراسم تشییع شهدا فردا پنج شنبه ۷ آبان ماه ، ساعت ۹:۳۰ از مزار شهدای پایین به سمت سه راه امجدیه انجام و در محل تیپ ۳۶ انصارالمهدی(عج)، به خاک سپرده می شوند.

همچنین مراسم وداع با این شهدا نیز امشب ساعت ۲۰ در مصلی نماز جمعه صایین قلعه برگزار می شود و مراسم تشییع آنان ساعت ۱۰ صبح فردا از محل مصلی به سمت پارک ادیب الشعرای این شهر انجام و پیکر پاکشان در پارک ادیب الشعرای که از این پس با نام بوستان شهدا معروف است به خاک سپرده می شود.

دو شهید گمنامی که وارد زنجان شدند ۱۹ و ۲۵ ساله هستند، شهید ۱۹ ساله آبان ۶۱ در عملیات محرم ، در منطقه شرهانی به شهادت رسیده و شهید ۲۵ ساله نیز اسفند ۶۱ در عملیات خیبر در منطقه جزیره مجنون به فیض شهادت نایل آمده است.

دو شهید گمنام دیگری که مردم شهر صایین قلعه میزبانشان شدند، ۲۰ ساله هستند، یک شهید اسفند ۶۲، در عملیات خیبر و در جزیره مجنون به شهادت رسیده و شهید دیگر، آبان ۶۱ در عملیات محرم در منطقه شرهانی به فیض شهادت نایل آمده است.