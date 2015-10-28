نتانیاهو به دنبال تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اقدامات سرکوبگرانه نظامیان صهیونیست علیه فلسطینیان را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه اقدامات صهیونیستها به تحقق صلح و به موفقیت رسیدن راه حل «دو دولت» کمکی نمی کند، گفت: نتانیاهو با سیاست هایی که در پیش گرفته به دنبال تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی است.

وی همچنین ضمن انتقاد از اقدامات خصمانه شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان گفت: ادامه این اقدامات علیه شهروندان فلسطینی به یک باره به انفجاری بزرگ تبدیل خواهد شد.

محمود عباس همچنین به ادامه شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی اشاره کرده و افزود: شهرک نشینی ها وسیله ای برای اعمال فشارهای بیشتر بر فلسطینیان است.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان اینکه صهیونیستها باید به قوانین بین المللی پایبند بوده و این قوانین را رعایت کنند، گفت: اسرائیلی ها قوانین را زیر پا می گذارند و فراتر از قانون عمل می کنند.