وزیر کشور اتریش:در مرز با اسلونی سیم خاردار می کشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «یوهانا میک لایتنر» وزیر کشور اتریش امروز از تصمیم این کشور برای کشیدن سیم خاردار در مرز مشترک این کشور با اسلوونی خبر داد.

وی هدف از این اقدام را ممانعت از ورود پناهجویان دانست

میک لایتنر در این باره گفت: این کار برای کنترل رفت و آمد به داخل کشور انجام شده د و به معنی بسته شدن مرز‌های اتریش نیست.

«متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا نیز امروز از پذیرش مهاجران آواره در این کشور دفاع و اینگونه اقدامات را موجب نجات کشورش و کل اروپا توصیف کرد.

در واکنش به این اظهارات، سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که بحران آوارگان که برای اروپا مشکلاتی را پدید آورده است را نمی توان با ایجاد موانع یا کشیدن دیوار حل و فصل نمود.

دراین راستا، «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه پیشتر در سخنانی، سیاست های اتخاذی اروپا و کشورش را موجب بی ثباتی در خاورمیانه و در نتیجه سرازیر شدن موج مهاجران به کشورهای اروپایی دانسته و گفته بود که اکنون این کشورها باید بهای آن را بپردازند.