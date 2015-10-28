یورش سعودی ها به بیمارستانها در یمن «جنایت جنگی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، سازمان عفو بین المللی با صدور بیانیه ای هدف قرار دادن بیمارستان ها و مراکز درمانی در یمن توسط جنگنده های سعودی را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، این سازمان در بیانیه خود تصریح کرده است: هدف قرار دادن بیمارستان ها و مراکز درمانی که غیرنظامی ها در آنجا مداوا می شوند، «جنایت جنگی» تلقی می شود.

این سازمان در بیانیه خود همچنین آورده است: کاملا واضح است که حملات به بیمارستان ها و مراکز درمانی عمدا انجام می شود و غیرنظامیان را هدف قرار می دهد.

سازمان عفو بین الملل همچنین با بیان اینکه هم اکنون شمار زیادی از شهروندان یمنی به دلیل حملات هفت ماهه سعودیها آواره هستند، خواستار دخالت فوری جامعه جهانی برای پایان جنگ یمن شد.

گفتنی است، جنگنده های سعودی چندی پیش اقدام به هدف قرار دادند بیمارستان وابسته به پزشکان بدون مرز در منطقه «حیدان» واقع در استان صعده یمن کردند.سازمان پزشکان بدون مرز در صفحه توئیتر این سازمان اعلام کرد که بیمارستان متعلق به این سازمان چند بار مورد هدف قرار گرفته است و این در شرایطی بوده که بیماران و کادر درمانی در بیمارستان حضور داشتند.

حسن بوسنین از مسئولان سازمان پزشکان بدون مرز نیز گفته بود: بیمارستان متعلق به ما در منطقه حیدان در استان صعده بارها هدف یورش قرار گرفت.خوشبخانه هنگام حمله اول کادر درمانی در اتاق مراقبت های ویژه مشغول فعالیت بودند و هنگامی که موشک دیگری به بخش زایمان بیمارستان اصابت کرد، موفق به فرار شدند.این یک جنایت جنگی است و بیمارستان نباید هدف قرار گیرد.