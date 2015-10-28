بعثت کرمانشاه درجدال با شهرداری کاشان به تساوی بسنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین پیکار از لیگ دسته ۲ فوتبال باشگاههای کشور عصر امروز چهارشنبه در زیر بارش باران پاییزی با بازی تیمهای بعثت و شهرداری کاشان در استادیوم ۱۵ خرداد کرمانشاه پیگیری شد.
نیمه نخست این رقابتها بدون گل پیش رفت اما با شروع نیمه دوم هیجان این دیدار آغاز و در چمن خیس استادیوم ۱۵ خرداد گل دقیقه ۷۰ نیما ظفریان عاید شهرداری کاشان شد.
دقایقی بعد اما گل هادی رمضانی در دروازه کاشانیها نشست و بازی را به تساوی ۱ بر ۱ کشاند.
بعثت در لحظات پایانی در دقیقه ۸۰ گل دیگری را دشت کرد و اما کاشانیها به این نتیجه بسنده نکردند و در دقیقه ۸۶ نتیجه بازی را با تساوی ۲ بر۲ به پایان رساندند.
گلهای امروز بعثت را هادی رمضانی به ثمر رساند و با نتیجه این دیدار بعثت هم اکنون ۸ امتیازی است.
بعثت هفته آینده پنجمین بازی خود در لیگ دسته ۲ را در دیداری خارج از خانه مقابل شهرداری بندرعباس پیگیری خواهد کرد.
بعثت کرمانشاه تاکنون ۲ تساوی و ۲ پیروزی در رقابتهای فصل جدید لیگ بدست آورده است.
