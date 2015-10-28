مقاومت تنها گزینه در برابر رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «العهد»، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان با تأکید بر اولویت مسأله فلسطین بر دیگر مسائل جاری در منطقه، تصریح کرد: تحولات کنونی منطقه نباید موجب به فراموشی سپرده شدن مسأله فلسطین شود.

بر اساس این گزارش، وی با تأکید بر لزوم برقراری آشتی ملی در فلسطین تصریح کرد: مقاومت برادران فلسطینی در برابر ددمنشی های دشمن صهیونیستی حقانیت مقاومت برای بیرون راندن اشغالگران از سرزمین های اشغالی را اثبات کرد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه گزینه مقاومت، تنها گزینه مقابله با دشمن صهیونیستی است، تصریح کرد: کشتار فلسطینیان و قتل و غارت این ملت مظلوم، صهیونیستها را به کام مرگ خواهد کشاند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات داخلی لبنان اشاره کرده و گفت: هیچ کس نمی تواند عقیده خود را به گروه ها و جریان های لبنانی تحمیل کند؛ نتیجه اینکه در نهایت در رابطه با اختلافات کنونی حاصل خواهد شد، باید توافقی و با موافقت تمامی جریان ها صورت پذیرد.