به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی گفت: بیشتر نقاط ایران با کمبود آب مواجه است و حتی در برخی استان های پُرآب هم مشکل آب وجود دارد. در حال حاضر، بیشتر آب مصرفی ایران از منابع آب های زیرزمینی تامین می شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: بسیاری از قنات‌ها و چشمه های ایران در ۱۵سال گذشته به دلیل خشکسالی خشک یا کم آب شده است. خراسان جنوبی نیز در یکی از کم آب ترین مناطق کشور قرار دارد.

میدانی اظهارداشت: مشکل کم آبی در ۱۵ سال اخیر بیشتر شده و وزارت نیرو در جستجوی یافتن راهکارهایی برای حل این معضل است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: با وجود توجه ویژه دولت به مسئله رفع کم آبی، هم اکنون آبرسانی به بیش از ۶ هزار روستا با تانکر انجام می شود. در عین حال، در سال ۹۴ برای آبرسانی به روستاها ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.