گزارشی از اردوهای غیرمجاز نداشتیم/برگزاری اردوی مختلط تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاء هاشمی امشب در اخبار علمی فرهنگی شبکه ۴ سیما گفت: چارچوب های مربوط به برگزاری اردوهای دانشجویی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و وزارت علوم نیز در راستای این مصوبات در این زمینه فعالیت می کند.

وی افزود: اردوهای فرهنگی و علمی دانشگاه ها باید طبق قوانین و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و اگر اردویی خارج از این ضوابط برگزار شود سیاست وزارت علوم نخواهد بود.

معاون فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: اگر دانشجویان در قالب جمع هایی به سفر بروند این سفرها به معنای اردوی دانشجویی نیست بنابراین دانشگاه ها مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

هاشمی گفت: اردوهای فرهنگی و علمی دانشجویی در حوزه سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به دانشگاه ها ابلاغ شده دنبال خواهد شد و براین اساس سفرهای جمعی که دانشجویان به صورت شخصی می روند جزء اردوهای دانشجویی بشمار نمی رود.

وی تاکید کرد: طبق سیاست وزرات علوم اردوهای مختلط غیر مجاز است و تمامی اردوهای دانشجویی زیر نظر وزارت علوم به صورت جداگانه برگزار می شوند.

معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه اردوهای دانشجویی موجب تقویت فرهنگی می شود، گفت: اردوهای دانشجویی شامل اردوهای علمی و فرهنگی است که این برنامه ها توسط دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی پی گیری و برگزار می شود.

هاشمی تاکید کرد: ما گزارشی از برگزاری اردوهای غیرمجاز دریافت نکرده ایم اما اگر گزارشی در این زمیه به دست ما برسد به عوامل برگزار کننده تذکر داده خواهد شد.