۶ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۱۰

معاون فرهنگی وزارت علوم:

گزارشی از اردوهای غیرمجاز نداشتیم/برگزاری اردوی مختلط تخلف است

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: گزارشی درخصوص برگزاری اردوهای غیر مجاز به ما نرسیده اما اگر در این زمینه گزارشی دریافت کنیم به عوامل برگزاری تذکر خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاء هاشمی امشب در اخبار علمی فرهنگی شبکه ۴ سیما گفت: چارچوب های مربوط به برگزاری اردوهای دانشجویی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و وزارت علوم نیز در راستای این مصوبات در این زمینه فعالیت می کند.

وی افزود: اردوهای فرهنگی و علمی دانشگاه ها باید طبق قوانین و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و اگر اردویی خارج از این ضوابط برگزار شود سیاست وزارت علوم نخواهد بود.

معاون فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: اگر دانشجویان در قالب جمع هایی به سفر بروند این سفرها به معنای اردوی دانشجویی نیست بنابراین دانشگاه ها مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

هاشمی گفت: اردوهای فرهنگی و علمی دانشجویی در حوزه سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به دانشگاه ها ابلاغ شده دنبال خواهد شد و براین اساس سفرهای جمعی که دانشجویان به صورت شخصی می روند جزء اردوهای دانشجویی بشمار نمی رود.

وی تاکید کرد: طبق سیاست وزرات علوم اردوهای مختلط غیر مجاز است و تمامی اردوهای دانشجویی زیر نظر وزارت علوم به صورت جداگانه برگزار می شوند.

معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه اردوهای دانشجویی موجب تقویت فرهنگی می شود، گفت: اردوهای دانشجویی شامل اردوهای علمی و فرهنگی است که این برنامه ها توسط دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی پی گیری و برگزار می شود.

هاشمی تاکید کرد: ما گزارشی از برگزاری اردوهای غیرمجاز دریافت نکرده ایم اما اگر گزارشی در این زمیه به دست ما برسد به عوامل برگزار کننده تذکر داده خواهد شد.

