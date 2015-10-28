به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی حسین نژاد عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز واحد نمک زدایی منصوری به بهره برداری می رسد. این واحد روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت نمک زدایی شده به تولید نفت کشور اضافه می کند.

وی افزود: این پروژه چندین سال قبل شروع شده ولی به دلیل تحریم با تأخیر در اجرا مواجه شد. به هر حال با همت و تلاش دو سال اخیر خوشبختانه امروز افتتاح و به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) تصریح کرد: پروژه نمک زدایی منصوری با اعتبارات داخلی صنایع نفت حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا شده است. به هرحال کشور از نظر درآمدزایی به نفت وابسته است و افتتاح این پروژه در درآمدزایی بیشتر تأثیر به سزایی دارد. با این اعتبار بیشتر قطعا مالیات ناشی از تولید به خوزستان تزریق خواهد شد.

حسین نژاد بیان کرد: در طول اجرای این پروژه حدود ۳۰۰ نفر مشغول به کار شده و البته در زمان افتتاح پروژه باز هم توسعه نیرو خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: ظرف یک تا دو ماه آینده فاز اول یادآوران و آزادگان شمالی که مجموعا ۱۶۰ هزار بشکه نفت را به تولیدات این صنعت اضافه می کند را اجرا خواهیم کرد. همچنین برای سال آینده هم یاران شمالی را با ۳۰ هزار بشکه اجرا می کنیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) یادآور شد: توسعه میدان آزادگان جنوبی که در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه را دارد، نیز تا میزان ۸۰ هزار بشکه نفت در روز افزایش خواهیم داد.

حسین نژاد در ارتباط با برداشتن تحریم ها گفت: باید از تکنولوژی های روز در صنعت نفت استفاده کنیم و برای همین رفع تحریم و دوران پساتحریم برای نفتی ها بسیار مهم و مسئله ای تأثیرگذار و خوب برای پیشرفت این صنعت است.

وی ادامه داد: در دوران پساتحریم باید از سرمایه گذاری ها و آموزش نیروی انسانی از طریق تکنولوژی های نوین نهایت استفاده را داشته باشیم. همچنین امیدوارم از سرمایه گذاری های خارجی به منظور توسعه صنعت نفت بهره مند شویم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) تأکید کرد: تولید نفت در ابتدا یک حرف است ولی تحقق آن اهمیت و ارزش بالایی دارد. نفت باعث راه اندازی صنایع پایین دستی شده و به عنوان نمونه بسیاری از کارخانه های موجود در خوزستان هم توانایی تولید بسیاری از نیازهای صنعت نفت را دارند.

حسین نژاد تصریح کرد: قطعا با توسعه نفت اشتغال، درآمد، گردش مالی و پیشرفت های بسیاری را برای کارخانه ها ایجاد خواهد شد. البته در زمینه صادر کردن نفت در واقع یک محصول نهایی صادر می شود ولی قبل از آن خیلی از مسائل مانند طراحی، ساخت و ساز و غیره مطرح می شود.

وی اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور به دارخوین وزیر نفت پیشنهاد داد که چون نفت دردسرهایی را برای خوزستان دارد بنابراین باید بخشی از درآمد نفت را به طور مستقل برای این استان هزینه شود. رئیس جمهور در پاسخ وعده تحقق این مسئله را داده بود ولی نمی دانم که تا کنون این وعده محقق شده و یا نشده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) گفت: خوزستان منطقه یک کشور است ولی از منابع ملی به خوبی بهره مند و برخوردار نیست و مسئولان کشوری باید به خوزستان در حد نقشی که در تولید ملی دارد، رسیدگی کنند.