زندگی پیکاسو را از زبان بهروز رضوی بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شنیدنی های تاریخ» به بازخوانی حوادث و رخدادها و ماجراهای جالبی که در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است می پردازد. این برنامه هر شب در ساعت۲۰:۳۰ به مدت پانزده دقیقه روی آنتن شبکه فرهنگ می رود و در تولید آن از هنرمندی گوینده قدیمی ، بهروز رضوی بهره برده شده است.

پابلو روئیز پیکاسو نقاش، شاعر، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیک کار اسپانیایی و یکی از برترین و تاثیرگذارترین هنرمندان سده ۲۰ میلادی بود. او به همراه ژرژ براک، نقاش و پیکرتراش فرانسوی، سبک کوبیسم را پدید آورد. از جمله آثار مشهور او می توان به دوشیزگان آوینیون و گرنیکا اشاره کرد.

برنامه «شنیدنی های تاریخ» به تهیه کنندگی و نویسندگی مهرنوش محتشمی هر شب از رادیو فرهنگ پخش می شود. این برنامه کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است که با شعار تاریخ شنیدنی است آن را با ما بشنوید، پخش می شود.