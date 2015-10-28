۹۰ درصد آثار ایران در زیر خاک مدفون است/کسب جایگاه هفتم در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری در سفر به مشهد مقدس عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ایران اسلامی دارای بالاترین ظرفیت های مادی و معنوی ملموس و غیر ملموس در میان سایر کشور های دنیا است.

وی با بیان اینکه بیشترین ظرفیت فرهنگی در بعد میراث مادی و معنوی در سطح دنیا در ایران زمین است ادامه داد: تعداد دو میلیون نسخه کتاب خطی عربی و فارسی ایران زمین در کشورهای مختلف دنیا پراکنده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد آثار تنها ۳۲۰ هزار مورد آن شناسایی شده است ادامه داد: ۵۰۰ هزار مورد از این آثار آن در آسیای میانه، یک میلیون نسخه در شبه قاره هند و دو هزار و ۷۰۰ جلد در پاریس نگهداری می شود و این در حالیست که این آثار متعلق به ایران زمین هستند.

محدویت یونسکو با ظرفیت های ایران همخوانی ندارد

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین با بیان اینکه سازمان یونسکو در ثبت جهانی آثار با محدودیت روبرو است بیان کرد: در این راستا پتانسیل بالایی در کشور برای ثبت چهانی اثار داریم اما سازمان یونسکو بر اساس محدویت هایی که دارد سالانه فقط یک اثر را به ثبت جهانی می رساند.

صالحی امیری با بیان اینکه برای ۴۰ سال آینده ظرفیت ثبت را تکمیل کرده ایم افزود: در حال حاضر تعداد چهار اثر به ثبت منطقه ای یونسکو رسیده و ۴۲ اثرنیز در نوبت ثبت یونسکو قرار دارد.

وی گفت: متاسفانه در طی ۲۰ سال گذشته از این ظرفیت بین المللی در ثبت آثار تاریخی غفلت شده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین از ثبت جهانی دو اثر «کلیات سعدی» و «مسالک الممالک» در سازمان یونسکو خبر داد و گفت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با ثبت ۹ اثر در سطح جهانی در جایگاه هفتم جهان قرار دارد.

نگهداری۳۸ هزار نسخه خطی

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین ازنگهداری ۳۸ هزار نسخه خطی و ۳۵ هزار نسخه سنگی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر داد و گفت: این سازمان با دو میلیون ۸۰۰ هزار جلد کتاب، پنج میلیون نشریه و یک میلیون عکس، فیلم، نقشه و میکروفیلم بزرگترین مخزن میراث مکتوب ایران را گرد آوری کرده و با ۵۳ کشور دنیا تبادل فرهنگی دارد.

افتتاح پنج طرح فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که روز چهارشنبه با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در مشهد برگزار شد همچنین از پنج طرح فرهنگی رونمایی شد.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه‌های ملی شمال شرق کشور در این مراسم با اشاره به رونمایی از کتاب کنسولگری‌ها، مستخدمان و مستشاران اخراجی در مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: این کتاب حاصل هفت سال مطالعه در کتابخانه آستان قدس رضوی است و به بررسی روابط از دوره قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

اکبر شیخ همچنین به افتتاح کتابخانه دیجیتال ایران شناسی و اسلام شناسی اشاره کرد و اظهار داشت: حاج احمد خان واقف‌زاده با اهداء ۷۰۰ میلیون ریال در جهت تامین تجهیزات این کتابخانه یاری رساندند.

وی افزود: در این کتابخانه ۳۵ هزار جلد کتاب نسخه خطی، ۳۰ هزار چاپ سنگی، ۸۰ هزار عنوان پایان نامه، ۲۵ هزار عنوان کتاب نفیس با عنوان اسلام شناسی و ایران شناسی و ۸۰ هزار عکس مستقر است.

وی همچنین از افتتاح نمایشگاه دائمی اسناد ملی به نام حضرت آیت الله شیخ عزیز الله عطاردی را موجب دسترسی اسان دانشجویان و به اسناد در زمان گذشته عنوان کرد و گفت: افتتاح اندیشگاه شرق کشور پاتوق فرهنگی مناسبی فارغ از گرایشات سیاسی فراهم می کند.