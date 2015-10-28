هفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در مشهد به طور رسمی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران با حضور ۵۰۰ ناشر و در قالب ۸۰۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد شامگاه چهارشنبه و با حضور مشاور فرهنگی رییس جمهور به طور رسمی گشایش یافت.

آمار سرانه کتابخوانی زیبنده کشور ایران نیست

استاندار خراسان رضوی در آیین افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه آمارهای منتشره در زمینه سرانه مطالعه و کتابخوانی زیبنده کشور ایران با تمدن فرهنگی غنی و کهن آن نیست اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی بهترین ابزار برای مقابله با تهاجم فرهنگی است.

علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه انس با کتاب زمینه ساز رشد و توسعه است افزود: کشوری که با کتاب مانوس نباشد در معرض تهاجم فرهنگی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: در همین راستا ناشران و نویسندگان باید با نشر و تولید آثار فاخر، زمینه جذب و انس جوانان به کتاب و کتابخوانی را فراهم کنند.

وی از نمایشگاه کتاب به عنوان بزرگترین رخداد فرهنگی در مشهد یاد کرد و افزود: این واقعه باید در تقویم فرهنگی کشور ثبت شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین از خراسان رضوی به عنوان قطب فرهنگی ایران نام برد و یادآور شد: این قطب فرهنگی باید فراتر از مرزهای کشور حوزه نفوذ داشته و مشهد به عنوان قطب دیپلماسی فرهنگی و خاستگاه فرهنگ رضوی به ایفای نقش بپردازد.

وی ضمن تاکید بر همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی برای برپایی هر چه بهتر این نمایشگاه ابراز کرد: باید زمینه جذب و بهره گیری فرهیختگان و اهالی قلم فراهم شود.