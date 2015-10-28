به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه چهارمین دوسالانه سرو نقره‌ای با سخنرانی علی رشیدی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک و احسان مهدوی دبیر این دوره از دوسالانه سرو نقره‌ای و با حضور جمعی از اساتید و طراحان گرافیک، عصر چهارشنبه ۶ آبان، در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در این مراسم علی رشیدی ضمن خوش آمدگویی به حاضران به تغییرات ایجاد شده در برگزاری دوسالانه سرو نقره ای اشاره و اظهار کرد: در این دوره اعلام برنده ها و اهدای جوایز را در روز اختتامیه خواهیم داشت.

وی در ادامه ضمن تشکر از خانه هنرمندان ایران، مجید سرسنگی و محمد سریر به دلیل حمایت هایشان، افزود: باید از آقای احسان مهدوی دبیر چهارمین دوسالانه سرو نقره ای، خانم ها حسینی، جوادی، طاهری و نجاری نیز تشکر کنم. همچنین باید نهایت تشکر خود را از اسپانسرهای این دوره سرو نقره ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه هنرهای تجسمی، موزه هنرهای معاصر، آقای احسان لاجوردی از چاپ و نشر هنرهای معاصر که کلیه کتاب های این دوره را چاپ کردند، آقای جعفری از چاپ سپیا که تمامی کارهای دیجیتال ما را بر عهده داشتند، آقای مهندس یغمایی از شرکت دینا که بخش عمده ای از هزینه های این دوره را تقبل کردند اعلام کنم.

رشیدی در پایان اضافه کرد: از نظر من امسال کارها خیلی بهتر از دو سال گذشته است و دلیل اینکه این بار ما اختتامیه برگزار می کنیم این است که مخاطبین بتوانند همه آثار را ببینند و خودشان هم بتوانند درباره آثار برگزیده که اعلام خواهند شد، قضاوتی داشته باشند.

در ادامه این مراسم، احسان مهدوی دبیر چهارمین دوسالانه سرو نقره ای، درباره آثار به نمایش درآمده در خانه هنرمندان ایران، با اشاره به حضور جمع کثیری از طراحان گرافیک، گفت: این رویداد بدون حضور شما، معنی ای پیدا نمی کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: در ۱۰ روز پیش رو، نگارخانه «پاییز» میزبان سرو مرو شامل آثار پوسترهای فرهنگی سیاسی و اجتماعی، نگارخانه «زمستان» میزبان ادامه نمایشگاه پوستر، نگارخانه استاد «ممیز» میزبان سرو زربین شامل آثار گرافیک تجاری و طراحی بسته بندی و سرو فری شامل آثار گرافیک متحرک، نگارخانه استاد «میرمیران» میزبان سرو شیراز شامل آثار طراحی جلد کتاب و نشریات و صفحه آرایی کتاب و نشریات، نگارخانه «بهار» میزبان سرو آزاد شامل آثار بخش آزاد، نگارخانه استاد «نامی» میزبان سرو کشمر شامل طراحی حروف فارسی و نگارخانه «تابستان» میزبان سرو طبری شامل آثار نشانه و هویت بصری خواهند بود.

مهدوی سپس با معرفی برنامه های دیگر چهارمین دوسالانه سرو نقره ای، اظهار داشت: شنبه ۹ آبان، در فرهنگسرای نیاوران گشایش نمایشگاه «ایسیدرو فِرر»، طراح اسپانیایی را داریم که با سخنرانی این هنرمند همراه خواهد بود و طی آن از کتاب فرر رونمایی خواهد شد. دوشنبه ۱۱ آبان، افتتاح سرو نقره ای و نمایشگاه فرر را در مجموعه گرین لند شیراز خواهیم داشت و سه شنبه ۱۲ آبان ورک شاپ این هنرمند اسپانیایی در مجموعه گرین لند شیراز، برگزار خواهد شد. در پایان نیز مراسم اختتامیه، اعلام آثار برگزیده و اهدای جوایز، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۸، در سالن سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان وزرا برگزار خواهد شد که امیدواریم روز باشکوهی برای گرافیک ایران رقم بخورد.

در پایان این مراسم، نمایشگاه های آثار منتخب این دوره با حضور پیشکسوتان عرصه طراحی گرافیک و هنرمندان حاضر افتتاح شد.

در اين دوره فرزاد اديبي، اونيش امين‌الهي، پريسا تشكري، علي رشيدي، كوروش قاضي‌مراد و ساعد مشكي اعضاي شوراي برنامه‌ريزي را تشكيل مي‌دهند.

چهارمين دوسالانه سرو نقره‌اي به مدت ده روز در تمامی نگارخانه های خانه هنرمندان ايران، دائر خواهد بود و علاقمندان می توانند برای دیدن آثار، همه روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر مراجعه کنند.