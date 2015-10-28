۷۰۰۰ میلیارد ریال بن کتاب در نمایشگاه کتاب مشهد ارایه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سرابی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران اظهار کرد: به رغم مشکلات پیش رو اما رخدادهای فرهنگی مهم از جمله نمایشگاه کتاب نه تنها تعطیل نشده بلکه پربارتر از گذشته برگزار شده است.

سرابی با بیان اینکه خراسان مرکز تولید فرهنگ اصیل ایرانی است ادامه داد: نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز همزمان با آغاز دوره یک ساله پایتختی فرهنگی جهان اسلام در مشهد برگزار خواهد شد.

وی برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران جهان اسلام از مهمترین رویدادهای فرهنگی در مشهد دانست و افزود: در راستای استفاده از این ظرفیت درعرصه دیپلماسی فرهنگی باید زمینه اجرای رخدادهای بزرگ فرهنگی در مشهد مهیا شود و لذا برای اجرای موفق آن نیازمند حمایت همه دستگاه های اجرایی هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد۵۰۰ ناشردر این نمایشگاه آثار خود را ارایه کردند ادامه داد: رونمایی از نسخه خطی و نفیس صحیفه سجادیه کفعمی از مهمترین برنامه های هفدهمین نمایشگاه ناشران در مشهد مقدس است.

وی همچنین اظهار کرد: دوازدهمین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی در این دوره از نمایشگاه در مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران که از پنجم ابان ماه کار خود را آغاز کرده است شامگاه چهارشنبه طی مراسمی با حضور مشاور فرهنگی رییس جمهور به طور رسمی افتتاح شد و تا ۱۳ آبان ماه ادامه خواهد داشت.