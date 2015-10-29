به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد همدان که هفت سالی است توفیق میزبانی از پنج شهید گمنام را در این مجموعه علمی دارد، شامگاه چهارشنبه علاوه بر اینکه میزبان یک شهید گمنام دیگر بود، میزبان وزیر سابق دفاع در دولت یازدهم نیز بود که وی در سخنان خود به تبیین جایگاه انقلاب اسلامی در منطقه پرداخت.

سردار احمد وحیدی در این مراسم با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی بر بال شهدا به اهتزار در آمده است، بیان داشت: تمدن غرب بر روی فن آوری صرف متمرکز است و انسان مادی‌گرا به چیزی می‌بالد که از خود اراده ندارد.

وی ادامه داد: این تمدن که از آن به عنوان جاهلیت مدرن یاد می‌شود، بسیاری از انسان‌ها را در خود غرق کرد و این در حالی است که اسلام بر آمده از لایه‌های عمیق معنویت، خدا جویی و انسانیت است.

وزیر دفاع سابق با تاکید بر اینکه گفتمان انقلاب اسلامی جهان را به چالش کشیده است، اظهار داشت: اکنون کشورهای کوچک به کشورهای استکباری وابسته شده‌اند، اما انقلاب اسلامی اسلام را به معادلات بین الملی بازگرداند.

وحیدی با بیان اینکه اسلام به برکت خون شهدا به چنین درجه ای رسیده و تنها جریانی که اکنون در قبال تکفیری‌ها ایستاده ایران است، عنوان کرد: داعش در مرز گرفتن شهر بغداد عراق بود اما این تنها ایران بود که وارد عمل شد و جریان‌های تروریستی را به عقب راند.

وی با اشاره به اینکه عربستان جنگ نیابتی در یمن به راه انداخته، بیان داشت: ایران مباشرت مستقیم در یمن، عراق و سوریه ندارد.

سردار وحیدی اظهار داشت: ایران، غرب را مجبور به قبول خواسته‌های خود در مذاکرات هسته‌ای کرد و در این مذاکرات طرف آمریکایی بود که درخواست مذاکره را داد.

وی با تاکید بر اینکه عاشورا متعلق به یک زمان و محدوده خاص نیست، گفت: مبارزه اباعبدالله الحسین(ع) تا کرانه ظهور منجی عالم بشریت ادامه دارد و حیات اجتماعی ناشی از حیات عاشورایی است.

وی ادامه داد: زیارت عاشورا خود یک جهاد و مبارزه دائمی را تبیین می‌کند و شهدا ادامه‌دهنده راه اباعبدالله الحسین(ع) هستند.

وزیر دفاع سابق تاکید کرد: خون شهید باعث عمق‌بخشی به انقلاب اسلامی شده است.